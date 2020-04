Buona Domenica delle Palme 2020: frasi religiose, immagini divertenti, messaggi e video da inviare

Buona Domenica delle Palme a tutti gli italiani dalla redazione di Italia Sera. In occasione dell’inizio della Settimana Santa il nostro giornale ha pensato di realizzare una lista con le migliori frasi religiose, citazioni famose e messaggi da inviare a parenti ed amici nella giornata di oggi, domenica 5 aprile 2020.

Dopo aver analizzato nel dettaglio il significato di questa giornata e come seguire la celebrazione in diretta tv e streaming, ora vediamo come fare gli auguri e quali messaggi e frasi inviare per questa speciale giornata. Purtroppo quest’anno la Domenica delle Palme cade in un periodo davvero difficile per tutta Italia, l’emergenza Coronavirus costringe tutti a restare in casa ma nonostante lo sconforto generato da questo virus e la relativa crisi economica anche oggi siamo qui per ricordare un giorno particolare per tutti i cristiani e lo vogliamo festeggiare insieme, anche se solo virtualmente, proponendo le migliori frasi da inviare su WhatsApp o su Telegram per augurare una buona domenica.

Domenica delle Palme 2020: auguri e frasi da condividere su Facebook e WhatsApp

Le migliori frasi per la Domenica delle Palme 2020: ecco la nostra raccolta di aforismi, citazioni e frasi religiose per augurare una buona domenica il 5 aprile, giornata che segna l’inizio della Settimana Santa, una settimana precisa alla Pasqua che quest’anno sarà domenica 12 aprile 2020.