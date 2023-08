Calcio, niente Italia per Lukaku?

Veniva dato all’Inter, poi alla Juve, infine alla Roma, ma forse solo come suggestione. Ma per ora il futuro di Romelu Lukaku è ancora da scrivere, con il giocatore fuori dal progetto del Chelsea.

Ne ha parlato il tecnico dei Blues Mauricio Pochettino. “Non ho parlato con Lukaku. Nel calcio tutto può succedere, ma al momento la situazione resta chiara, quella di quando siamo arrivati, un accordo tra club e giocatore per cercare la miglior soluzione. Se cambierà qualcosa ne parleremo”.

L’allenatore ha poi detto: “Sono stati Chelsea e Lukaku a decidere questo, una situazione che ho trovato quando sono arrivato, che conoscevo bene ma su cui non ho potere. Se tu giocatore vuoi cambiare, e il club vuole cambiare, non spetta a me muovermi per modificare le cose. Sono il giocatore e il club a dovermi dire che le cose sono cambiate: fino a quando qualcuno non mi dirà diversamente, io non mi muoverò. Poi nel calcio tutto può cambiare in fretta: ho visto un allenatore dire che si sarebbe dimesso il giorno in cui i giocatori sarebbero costati più di 100 milioni, e poi la sua squadra ha fatto un’offerta di quel tipo. Ma in questo cosa non è cambiato nulla”.