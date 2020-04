Captain America, Civil War: trama, cast e anticipazioni del film di questa sera 16 Aprile su Rai2

Una serata mozzafiato e carica di pathos e adrenalina su Rai2 con un nuovo capitolo della saga degli eroi della Marvel e dei cosiddetti Avengers.

Stiamo parlando di Captain America, Civil War, il film che questa sera 16 Aprile su Rai2 di prende la prima serata e promette di intrattenere moltissimi fan del genere.

Del resto, come indicano gli ascolti in questa fase, nonostante il boom di interesse per i programmi sul coronavirus in termini di ascolti, anche in base agli ultimi dati la presenza di saghe e serie di film collegati tra loro, come per esempio Harry Potter o, in questo caso i super eroi Marvel, stanno dando ragione a chi fa programmazione dei canali.

Ma qual è la trama, il cast e le anticipazioni del film di questa sera 16 Aprile su Rai2? Ecco tutto quel che si sa al riguardo.

Captain America, Civil War: di cosa parla il film, orario e canale

Il buon lavoro di squadra degli “Avengers” salva il mondo

questa sera su Rai2 con “Captain America – Civil War” con Chris Evans.

Steve Rogers, cioè Capitan America, è al comando della nuova squadra degli Avengers, che lottano per proteggere l’umanità: inizia da qui l’avventura dell’eroe Marvel, in onda giovedì 16 aprile su Rai2 alle 21.20.

“Captain America – Civil War”, si apre quando un incidente internazionale in cui sono coinvolti gli Avengers provoca dei danni imprevisti, e le pressioni politiche chiedono un sistema di responsabilità, guidato da un consiglio d’amministrazione che sorvegli il team.

Questa nuova fase spacca gli Avengers in due fazioni: una è capeggiata da Steve Rogers, il quale desidera che gli Avengers rimangano liberi dalle interferenze governative, mentre l’altra è guidata da Tony Stark, alias Iron Man, che ha incredibilmente deciso di sostenere il sistema di vigilanza istituito dal governo.

