Cassa integrazione in deroga: come funziona, proroga, quando arrivano i pagamenti

La cassa integrazione in deroga resta un argomento caldissimo in questi giorni, in particolare dopo le novità che il Governo ha introdotto per rendere più snella la procedura e consentire i pagamenti più rapidamente.

Tantissimi lavoratori, infatti, sono ancora in attesa del pagamento degli ammortizzatori sociali, con tutto ci che consegue. La buona notizia è che il Decreto Rilancio interviene proprio per risolvere la disputa fra apparato governativo e le Regioni, un ostacolo che ha portato al rallentamento dei pagamenti.

Adesso la Cassa Integrazione in deroga seguirà un iter tecnico diverso; vediamo tutti i dettagli del decreto per fare chiarezza e capire come funziona, quanto dura la proroga e quando arrivano i pagamenti della cassa integrazione.

Quando si paga la cassa integrazione di aprile, maggio. Come funziona anticipo Inps,, quando arriva il saldo, termini, requisiti, date

La durata della cassa integrazione in deroga è in totale di 18 settimana. Alle prime 9 settimane, quindi, si aggiungono altre 9 settimane di cassa integrazione così suddivise:

– 5 settimane fino al 31 agosto 2020;

– 4 settimane fino al 31 ottobre 2020.

Il datore di lavoro pu quindi fare richiesta in caso di sospensione o riduzione del lavoro per i propri dipendenti, ma adesso in modo diretto all’Inps. Sarà l’ente previdenziale, infatti, a rivestire il ruolo di monitoraggio dei limiti di spesa e bypassare i problemi di velocità che si sono manifestati in precedenza.

Cassa integrazione Inps aprile, chi presenta la domanda, come ottenere gli ammortizzatori. Scadenze, a chi spetta, a quanto ammonta l’anticipo

La richiesta di cassa integrazione in deroga bisogna farla all’Inps entro 15 giorni dalla sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. Necessaria la lista completa dei dipendenti per cui si richiedono gli ammortizzatori sociali, con il dettaglio delle ore di lavoro “saltate”.

È quindi il datore di lavoro a fornire i dati necessari per calcolare l’anticipo della cassa integrazione. L’Inps paga in tempo 15 giorni nella misura del 40% di quanto dovuto.

Per quanto riguarda il saldo, il datore di lavoro deve fornire i dati per completare la richiesta prima che possa essere erogato l’assegno con l’importo rimanente.