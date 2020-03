C’è Posta per Te: ultima puntata stasera 14 marzo 2020. Andrà in onda il programma?

C’è Posta per Te: ultima puntata stasera 14 marzo 2020. Andrà in...

In tanti si sono chiesti se questa sera, sabato 14 marzo, sarà regolarmente in onda il programma C’è Posta per te su Canale 5.

La domanda è lecita, considerando che l’emergenza sanitaria in Italia legata alla diffusione del coronavirus ha di fatto modificato pesantemente anche i palinsesti televisivi.

Sono molti i programmi che sono stati sospesi in queste settimane: di recente, la Rai ha messo in stand by La Prova del Cuoco e Vieni da Me, così come Mediaset ha dovuto interrompere, ad esempio, Quarta Repubblica (per via della positività al virus del conduttore e giornalista Nicola Porro) ma anche trasmissioni molto seguite come Verissimo e Live non è la D’Urso.

C’è Posta per te: canale, orario, ospiti dell’ultima puntata di questa sera con Maria de Filippi

La notizia che renderà felici gli appassionati è che C’è posta per te andrà in onda regolarmente. Il programma di Canale 5 sarà trasmesso come al solito, e sarà l’ultima puntata di questa stagione.

Probabilmente, per una puntata così speciale c’è da aspettarsi che Maria De Filippi voglia concludere con un bel colpo di scena: ci ha abituati infatti ad accogliere nel suo studio tantissimi ospiti di prestigio e famosissimi, per cui è lecito immaginare che questa sera i fan non resteranno delusi.

Non è dato sapere, invece, se la puntata sarà incentrata anche solo in parte all’emergenza coronavirus che sta attraversando il nostro Paese. Non resta che scoprirlo questa sera, con il solito appuntamento in prime time su Canale 5.