Chi è Carolina Schiavi, ex Temptation Island fidanzata con Niccolò Bettarini: età, moda, Instagram, carriera, Uomini & Donne, corteggiatrice

Chi è Carolina Schiavi, ex Temptation Island fidanzata con Niccolò Bettarini: età,...

In questi giorni si sta parlando molto della sua storia con Niccolò Bettarini, il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini. Ma a parte il flirt e la relazione con Bettarini Junior, in verità per Carolina Schiavi c’è molto di più.

Dunque, se volessimo sapere qualcosa di più sul suo riguardo, chi è Carolina Schiavi? Cosa sappiamo di lei, della sua carriera e della sua vita privata? Ecco cosa occorre sapere, cosa è noto e alcune curiosità.

Carolina Schiavi, chi è: anni, altezza, biografia, Instagram, Uomini & Donne, Temptation Island, relazioni, flirt

Carolina Schiavi è l’ex tentatrice che vive un flirt con Niccolò Bettarini. Dopo la nota esperienza presso Temptation Island 2018 la sua carriera va a gonfie vele. Carolina Schiavi infatti nella vita fa la modella ed è seguitissima sui social ma non ha mai lasciato trascurare la vita personale, gli affetti e l’amore.

Carolina Schiavi infatti è legatissima alla sorella minore e, quanto a relazioni sentimentali, pare abbia trovato l’amore. Lunghi capelli castani, fisico da modella e una grande passione per lo sport, Carolina Schiavi è appunto nota come ex tentatrice dell’edizione 2018 di Temptation Island.

Presso il reality show di canale 5 condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi ha trovato grande popolarità. Infatti oggi è super seguita sui social, in special modo su Facebook e Instagram. Questo è il suo profilo: carolina_schiavi.

Carolina spesso non lascia misteri alle migliaia e migliaia di followers che la seguono dopo la nota apparizione nel programma. E adesso ancora di più, dopo il flirt con Niccolò Bettarini, il figlio di Simona Ventura e Stefano.

Carolina Schiavi, classe 1994, è originaria di Milano, dov’è nata il 24 marzo, del segno dell’ariete. Appassionata di moda e spettacolo, nell’adolescenza, complice anche la bellezza, ha deciso di intraprendere la carriera della fotomodella e modella.

Molto legata alla sorella, più piccola di lei di ben 7 anni, Carolina Schiavi ha nella famiglia un mantra. Prova infatti a star spesso con i suoi cari nonostante i tanti impegni di lavoro. E prova anche a proteggerla.

Tanto è vero che, a parte la storia con il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, Niccolò, Carolina Schiavi non lascia trapelare moltissimo. Di lei si sa che è una grande amante degli animali, che aveva un cane, di nome Vasco, venuto a mancare nel 2017 e che da alcuni viene associata alla attrice Katie Holmes come lato estetico e somiglianza. È stata corteggiatrice di Giampaolo Quarta a Uomini e Donne.