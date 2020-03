Coronavirus, dopo il discorso di Conte tutti in fila per comprare le sigarette

Coronavirus, dopo il discorso di Conte tutti in fila per comprare le...

Dopo l’assalto ai supermercati in seguito alla prima conferenza stampa di Conte, questa sera è toccato ai tabacchi. Come testimoniano varie foto apparse sui social network nel corso della serata di oggi, 11 marzo, subito dopo il discorso di Giuseppe Conte molti italiani sono scesi in strada per fare la scorta di sigarette.

Le nuove norme imposte dal Governo per limitare la diffusione del Coronavirus in Italia hanno fatto spaventare i fumatori che con la paura di rimanere senza sigarette hanno preso d’assalto i distributori automatici presenti in tutto il Paese per acquistare le sigarette.

Tuttavia il blocco totale dell’Italia non prevede la chiusura dei tabaccai e dunque anche la corsa di stasera per accaparrarsi le sigarette è risultata inutile. I tabaccai rimarranno aperti anche domani e nelle prossime settimane, a chiudere saranno i bar, i ristoranti, i negozi e tutte le altre attività commerciali. Restano operative le farmacie, le edicole ed i negozi alimentari.

Mi arrivano le prime immagini di gente che compra sigarette 🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/90BlghhKsj — 🔥IVAN💨 (@Ivan__soli) March 11, 2020

Però hanno comunque fatto la corsa ai distributori delle sigarette, quando le tabaccherie sono una di quelle poche attività lasciate aperte (e io lavoro in una tabaccheria) SIAMO. DEI. CAPRONI. PERIODT. https://t.co/ydESPKpegL pic.twitter.com/K0QmJfhyDl — Chanandler Bong.🍂 (@httpsssara) March 11, 2020

Tabaccai chiusi? Stasera gli italiani stanno assaltando i distributori automatici https://t.co/5GorVjrMzw

Dopo i supermercati tocca ai distributori di sigarette e tabacco. Effetto domino anche in questo caso. Da pochi minuti è finito il … pic.twitter.com/8puxAWoAoW — Voce Spettacolo (@VoceSpettacolo) March 11, 2020