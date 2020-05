Coronavirus, superate le 80 mila vittime negli Stati Uniti. Fauci atteso al Senato

Negli Stati Uniti sono morte 81.795 persone a causa del coronavirus. Solo nella giornata di ieri si sono registrati 1.008 decessi. I positivi sono 1.385.834, con un aumento di 18.196 casi nelle ultime ventiquattro ore.

New York è lo Stato più colpito con 347.151 e più di 27 mila vittime. A seguire il New Jersey con quasi diecimila, il Massachusetts con 5.108, il Michigan con 4.584, l’Illinois con 3.459 e la California con quasi 2.778 morti.

Molti Stati hanno deciso di riaprire gradualmente le attività non essenziali per far ripartire l’economia. L’economia statunitense sta subendo molto duramente gli effetti delle misure restrittive adottate per contrastare la pandemia. Gli Stati più colpiti hanno invece prolungato il lockdown.

Oggi è atteso per un’audizione al Senato il noto virologo Anthony Fauci, membro della task force contro il Covid-19 della Casa Bianca. Fauci interverrà da remoto perché in autoisolamento dopo aver avuto contatti con una persona infetta.

Secondo quanto riportato dal New York Times, Fauci farà un duro attacco contro la prematura riapertura degli Stati per far ripartire l’economia. Una scelta che rischia di provocare “sofferenze e morti inutili” se presa prematuramente. Un avvertimento contrario alla parole del presidente Donald Trump, che ritiene ormai la pandemia sotto controllo ed è un forte sostenitore della riapertura.

L’audizione si terrà oggi alle 10 di mattina a Washington, quando in Italia saranno le 16.

Mario Bonito