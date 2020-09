Cortesie per gli ospiti oggi 3 settembre 2020: orario, canale, sfide di oggi

Cortesie per gli ospiti oggi 3 settembre 2020: il programma televisivo di Real Time, torna in tv con puntate tutte da vivere di ‘gusto’. Cortesie per gli ospiti anche oggi tiene banco tra i fan su Real Time, canale 31: ma a che ora andrà in onda e quante sono le puntate? Cosa si vedrà nelle puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 3 settembre 2020?

Cortesie per gli ospiti tutti i giorni, su Real Time, fa giocare concorrenti sugli aspetti come la presentazione dei piatti, l’accoglienza in sala e la qualità dei piatti. Sono messe in gioco le arti culinarie, e non solo: si deve valutare l’arredo, la tavola, la compagnia agli ospiti e le portate. Che cosa ci sarà da vedere nelle puntate odierne del 3 settembre di Cortesie per gli ospiti?

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 3 settembre 2020

Ecco tutte le news sulle puntate di Cortesie degli ospiti in onda oggi 1 settembre 2020 su Real Time, canale 31 digitale terrestre.

11:30 Cortesie per gli ospiti – Simona e Gabriele vs. Sabina e Giorgio

Simona e Gabriele propongono una serata dalle contaminazioni culinarie. Sabina e Giorgio ribattono con la milanesità DOC.

12:30 Cortesie per gli ospiti – Sayo e Claudio vs. Nicola e Francesca

Sayo e Claudio trasmettono la passione per la Romagna con un percorso culinario tipico. Nicola e Francesca rivisita la stessa cucina in chiave tropical.

13:30 Cortesie per gli ospiti – Giambattista e Camilla vs. Daniela e Giulia

All’ora di pranzo, Giambattista e Camilla propongono il classico menù della domenica dai sapori semplici ma gustosi. Daniela e Giulia puntano sul KM0.

18:20 Cortesie per gli ospiti – Loredana e Anna vs. Emilia ed Emanuele

Nel pomeriggio Loredana e Anna propongono una serata eccentrica a tema aperitivi. Emilia ed Emanuele rispondono con un menù italo-americano, in stile spaghetti western.

19:20 Cortesie per gli ospiti – Vanessa e Massimiliano vs. Heleni e Ivana

Nel preserale Vanessa e Massimiliano puntano sull’eleganza sartoriale. Heleni e Ivana vogliono stupire con una serata dai sapori internazionali.

20:20 Cortesie per gli ospiti – Giovanni e Marcela vs. Tiziana e Isabella

Giovanni e Marcela, suocero e nuora, propongono un menù tipico eritreo. Tiziana e Isabella, amiche, per la serata hanno pensato ad un menù genuino.

