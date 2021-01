Dakar, muore Pierre Cherpin: il motociclista francese aveva 52 anni

Non ce l’ha fatta Pierre Cherpin, il motociclista francese è morto a seguito delle ferite riportate nell’incidente durante la settima tappa della Dakar 2021. A darne l’annuncio sono stati gli organizzatori.

“Cherpin è deceduto durante il trasferimento in aereo medico tra Jeddah e la Francia – si legge nella nota- a causa delle lesioni subite in una caduta in moto durante la 7a tappa Ha’il – Sakaka del 10 gennaio scorso”.

Il pilota 52enne è morto durante il trasferimento verso l’ospedale di Lione. Cherpin è caduto al km 178 della frazione Ha’il – Sakaka, mentre era in sella alla sua Husqvarna. Le ferite riportate gli hanno fatto perdere immediatamente i sensi a seguito di un fortissimo trauma cranico.

Il pilota è stato poi operato d’urgenza, le sue condizioni si sono stabilizzate nelle ore successive, per poi aggravarsi rendendo necessario lo spostamento in un altro ospedale. Il 52enne è però morto durante il trasferimento in aereo.