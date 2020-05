Decreto maggio imprese: alberghi, bar, ristoranti, non si pagherà la Tosap. Cos’è, a chi spetta, come fare e da quando

Tra le indicazioni importanti che stanno emergendo dal punto di vista del sostegno alle imprese da parte del governo in questa fase di crisi da coronavirus, nell’attesa del Decreto di Aprile, che dovrebbe arrivare a Maggio, vi è quella relativa alla Tosap, che non si pagherà.

Ma di cosa stiamo parlando? Quali sono le indicazioni precise, e a chi spetta il beneficio? Come fare e da quando? Ecco tutte le precisazioni al riguardo.

Decreto maggio imprese: non si pagherà la Tosap

Sono diverse le indicazioni relative ai sostegni alle imprese di cui si parla in queste ore: oltre al provvedimento su affitti e bollette delle imprese, il ministro Gualteri ha anche dichiarato l’arrivo di una misura per andare incontro ad alberghi, bar e ristoranti duramente colpiti dall’emergenza coronavirus.

La Tosap, ossia la tassa sull’occupazione del suolo pubblico, non si pagherà sui maggiori spazi dovuti dalle regole di distanziamento sociale.

Inoltre, per questa categoria di esercizi, è stato studiato un credito d’imposta per favorire la riorganizzazione dei locali e del lavoro.

Decreto maggio imprese: oltre alla Tosap, ecco ecobonus e sisma-bonus

Il ministro Gualtieri ha spiegato poi che nel prossimo decreto ci sarà un “significativo rafforzamento di ecobonus e sisma–bonus sia elevando la percentuale sia dando la possibilità di sconto in fattura e cessione del credito per migliorare la resilienza del territorio al rischio sismico”.

Per quanto concerne l’ecobonus, il ministro Patuanelli ha chiarito che sarà un beneficio fiscale al 120% dell’importo dei lavori eseguiti.

Oltre a questo il Decreto maggio dovrebbe prevedere una serie di ulteriori misure a sostegno delle imprese colpite dall’emergenza coronavirus.

Come il già citato ristoro affitti e bollette, ecco i contributi a fondo perduto e di sostegno alla capitalizzazione, e agli investimenti e all’innovazione, ci saranno poi anche i bonus partite IVA 600 euro ad aprile e 1000 euro a maggio e l’estensione della cassa integrazione in deroga per altre 9 settimane, che vanno ad aggiungersi alle 9 settimane già previste dal decreto Cura Italia.

