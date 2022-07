Europei di Nuoto 2022, via all’11 Agosto

Via l’11 agosto e stop il 21: dieci giorni di sport a Roma, con gli Europei di nuoto 2022. La grande manifestazione è stata presentata in Campidoglio alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri insieme al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali, il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute Vito Cozzoli, il presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli.

Europei di Nuoto 2002: la conferenza

Nel corso della presentazione, il sindaco Gualtieri ha parlato della “riqualificazione degli impianti” e sostenuto il percorso come “un evento straordinario che vedrà Roma protagonista di uno sport particolarmente amato dagli italiani e dai romani con una squadra azzurra straordinaria e con una cornice unica, la più bella del mondo: penso al Foro italico, alla bellezza di questa città, a Ostia.”

“Siamo davvero contenti, ringrazio il presidente Barelli, il presidente Zingaretti e il governo per questa ottima collaborazione, e un lavoro di squadra che rimarrà alla Città e farà di questi dei bellissimi Europei”, ha ancora aggiunto il primo cittadino.

Proprio il presidente della Federazione italiana nuoto Paolo Barelli, nel corso della presentazione ha corroborato: “Per i campionati vogliamo raggiungere il tetto dei 100 mila biglietti in tutta la manifestazione. Noi riteniamo che ci saranno gli spalti pieni. Le tribune e lo stadio del nuoto sono portati a circa 8 mila posti, abbiamo ancora la possibilità nell’ultima settimana di valutare se aggiungerne ancora”.

Come detto, alla conferenza di presentazione è intervenuto anche il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti. Questo un estratto delle sue dichiarazioni. “Abbiamo cominciato a lavorare dal 2019-20. Abbiamo sottoscritto il Protocollo, metteremo 3 milioni e mezzo per dare una mano per l’evento ma anche per l’impiantistica del territorio. Sono eventi importanti per la proiezione mondiale del territorio per vincere ma anche per migliorare gli impianti per chi vive qui tutti i giorni. Con la Federazione abbiamo fatto un bell’accordo per sostenere l’evento e dare una mano su efficientamento energetico e nuova impiantistica”.