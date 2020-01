Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto tra i concorrenti della edizione 2020: anche l’ex naufraga e Madre Natura nel reality

Sempre più vicino, ormai una manciata di giorni, il ritorno del Grande Fratello Vip: e proseguono le rivelazioni dei partecipanti. Tra i nomi dei concorrenti della edizione 2020 del reality show arriva un nuovo nome piuttosto intrigante: quello di Paola Di Benedetto.

La ex naufraga è l’ultimo, in ordine di tempo, dei nomi rivelati nel cast del programma che verrà condotto da Alfonso Signorini.

La indiscrezione era del resto già nell’aria: i bene informati raccontavano come tra i concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip, si sarebbe stata anche lei. Si arricchisce, dunque, il cast a disposizione del conduttore Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto tra i concorrenti della edizione 2020: anche l’ex naufraga nel reality

Nel GF VIp che inizierà mercoledì 8 gennaio 2020, ci sarà dunque anche Paola Di Benedetto come concorrente. La casa più spiata d’Italia si apre dunque anche per un’altra protagonista.

Al Grande Fratello Vip 2020 arriva anche Paola Di Benedetto. L’ex naufraga è la concorrente numero otto che, in forma ufficiale viene annunciata come parte del reality di Alfonso Signorini.

I nastri di partenza vedranno il varo mercoledì 8 gennaio. La Di Benedetto si aggrega agli altri partecipanti: Rita Rusic, Pago, Adriana Volpe, Michele Cucuzza, e ancora poi Antonella Elia, Antonio Zequila e Clizia Incorvaia.

Nata nel 1995, Paola Di Benedetto nasce a Vicenza e inizia la carriera come modella: diventa famosa quando partecipa all’Isola dei Famosi 2018, ma anche per le sue storie d’amore. L’ultima con Federico Rossi, cantante del duo Benji e Fede, con cui è tutt’ora fidanzata.

Aggiornamento ore 9.05

Oltre a lei, nel reality ci sarà, come annunciato anche Clizia Incorvaia. L’ex moglie di Francesco Sarcina, leader della band Le Vibrazioni, nata a Pordenone il 10 ottobre 1986 ha fatto molto discutere in passato per il connubio con Scamarcio.

Come noto infatti tra Clizia e Francesco Sarcina la storia è finita nel 2018 quando l’uomo svelò un presunto tradimento perpetrato dalla moglie ai suoi danni con Riccardo Scamarcio, amico e testimone di nozze. La Incorvaia ha negato di avere tradito il cantante.

Aggiornamento ore 12,32

Al Grande Fratello Vip 2020 condotto da Alfonso Signorini ci saranno anche le partecipazioni ufficiali di Adriana Volpe, Antonella Elia e Michele Cucuzza, di Rita Rusic e Pago.

Quanto a Adriana Volpe, l’ingaggio è stato possibile grazie al fatto che il suo contratto con la Rai – dopo la chiusura di Mezzogiorno in Famiglia – non è stato rinnovato. Antonella Elia invece dopo otto anni dalla vittoria all’Isola dei Famosi, torna in un reality reduce da Tale e Quale Show, dove vinse l’ultima puntata imitando Jessica Rabbit. Di recente, ha fatto parte di CR4, la Repubblica delle donne condotto da Piero Chiambretti.

Il giornalista Michele Cucuzza è stato tra i nomi che sono stati svelati direttamente da Alfonso Signorini a #CR4 – La Repubblica delle Donne.

Aggiornamento ore 15,59