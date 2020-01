Ieri sera abbiamo assistito ad una nuova vibrante puntata del Grande Fratello Vip in prima serata su Canale 5. Il programma condotto come noto da Alfonso Signorini ha, alla fine, riscontrato una certa crescita a livello di ascolti ma soprattutto, si è improntato in modo particolarmente acceso verso un chiarimento e una analisi molto approfondita di alcuni dei casi della settimana e sulle immancabili polemiche legate al’esclusione dal reality di Salvo per via delle sue contestatissime dichiarazioni.

Che cosa è successo dunque ieri sera al GF VIP? Cosa è accaduto e come è andata a livello di nomination per il Grande Fratello Vip 2020 ieri mercoledì 15 gennaio?

Grande Fratello Vip, puntata 15 Gennaio: Elisa De Panicis e Andrea Montovoli in nomination

La nuova puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri mercoledì 15 gennaio 2020 dalle 21,35 sempre su canale 5 ha visto un Alfonso Signorini particolarmente elettrico, in primis nell’affrontare il caso spinoso della settimana.

Le parole durissime di Salvo nei confronti di Elisa del resto rappresentano non solo una brutta pagina televisiva ma anche un elemento impossibile da non trattare per un programma che ha visto, ad esempio, una media di 3 milioni e mezzo, circa, di spettatori davanti allo schermo.

Molto più del confronto tra Serena Enardu e Pago, a cui peraltro si sono aggiunte le parole dell’ex moglie del cantante, Miriana Trevisan, e anche oltre il dialogo acceso tra Licia Nunez e Imma Battaglia, dopo le parole della prima relative al tradimento della seconda con Eva Grimaldi, è, soprattutto, l’eliminazione di Salvo a tenere banco in puntata.

Il pubblico si è schierato, e in massa ha twittato contro lui e contro gli altri tre ex gieffini che, ridendo, pareva avessero avallato le orribili dichiarazione del concorrente eliminato. Naturalmente Signorini ha aperto la puntata parlando della squalifica di Salvo che era anche oggetto del televoto: le frasi nei confronti delle donne in particolare di Elisa hanno riempito buona parte del programma. Salvo è anche entrato in studio, senza applausi, per scusarsi e affrontare il conduttore ed il pubblico provando a chiudere le polemiche.

Aggiornamento ore 1.15

Il televoto, annullato, ha riaperto invece i battenti più avanti. Nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 2020 infatti, è emerso il nome dei due candidati al ballottaggio. Di chi si tratta?

Semplice: di Elisa De Panicis e Andrea Montovoli che dunque finiscono in nomination dopo gli esiti della terza puntata de Il Grande Fratello Vip 4. Questo il principale nuovo risvolto del reality condotto da Alfonso Signorini, dopo l’ampia parentesi sulla squalifica contro Salvo Veneziano.

Il quale, come da indicazione del GF, dopo essersi scusato, visiterà un centro antiviolenza con gli altri reduci del GF nip, benché Pasquale abbia nicchiato alquanto, al riguardo.

Quanto al modo in cui si è arrivato alle nomination, è presto detto. Erano segrete per gli uomini e palesi per le donne. Questi i verdetti. Michele Cucuzza nominava Andrea Montovoli: “Non fa gruppo”, la sintesi. Pago invece Antonio Zequila: “Fa solo il provolone”. Paolo Ciavarro sceglie Ivan Gonzalez: “Lo devo ancora inquadrare. Rivale in amore? Assolutamente no”.

Poi tocca a Fabio Testi che nomina Ivan: per via di Paola Caruso, dice. Andrea Montovoli opta per Ivan: “Ostenta un poco”. Antonio Zequila sceglie lui, Montovoli: “Siamo diversi. Non abbiamo mai parlato”. Aristide Malnati punta su Michele Cucuzza: “L’ho visto troppo stratega, considerando che siamo all’inizio.”

Quanto a Ivan nomina Andrea Montovoli: “Mi ha dato dello stratega. Sono tante cose ma non quello”. Andrea Denver lo imita Montovoli: “Non ho avuto nessuna conversazione con lui”. Come si evince in nomination va Montovoli, contro Elisa De Panicis.

aggiornamento ore 4,39

Già, perchè arriva anche il momento delle nomination, delle donne. Fernanda Lessa nomina Antonella Elia: “Oggi ha sgridato chi cucinava”. Rita Rusic sceglie Elisa De Panicis: “Molto diversa da ciò che mi piace”. Adriana Volpe invece Carlotta Maggiorana: “Come diceva Darwin non sono le persone più intelligenti o più forti che sopravvivono ma quelle che si adattano, lei è quella che ha sofferto di più”.

E Paola Di Benedetto? Sceglie Clizia Incorvaia: “Mi ha dato fastidio perché mi ha detto ‘Se mi nomini io ti nomino'”. Licia Nunez punta sulla Lessa : “Ha atteggiamenti aggressivi”. Clizia su Elisa De Panicis: “Non la sceglierei nel mio gruppo di amicizie”.

Barbara Alberti rilancia puntando su Elisa: “Perché è la più forte, ha un milione di follower e immagino che nessuno la manderà mai via. Inoltre, non mi è piaciuto quello che ha detto ad Andrea Denver, che ci ha stupiti per la sua rettitudine”.

Carlotta nomina di contro Adriana Volpe: “Ho sentito che ha parlato male di me”. Antonella nomina Fernanda: “Mi è veramente antipatica.”. Elisa, che va alla nomination, nomina Clizia.

aggiornamento ore 11.26