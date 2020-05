Gta 5 gratis: ecco come scaricarlo per pc senza pagare

Il gioco Grand Theft Auto 5 è completamente gratuito da scaricare e conservare questa settimana. I creatori di Fortnite lo stanno offrendo attraverso il loro negozio di giochi virtuali proprio ora.

L’Epic Games Store vende molti giochi online, inclusi i titoli Rockstar, come Red Dead Redemption 2. Ma i giochi di Grand Theft Auto mancavano dal suo elenco, fino ad ora.

Tutto è cambiato poiché Epic Games Store ha iniziato a offrire download gratuiti di Grand Theft Auto 5. Incredibilmente, non devi pagare un centesimo per scaricare il gioco di successo.

Grand Theft Auto 5, download gratuito su Epic Games: ecco dove e per quanto tempo è disponibile

L’accordo dura dal 14 maggio fino al 21 maggio. È importante sottolineare che è la versione per PC del gioco, non le varianti Xbox o PS4.

Epic Games offre regolarmente giochi premium come download gratuiti. E questa è una mossa esperta per Rockstar, poiché GTA 5 Premium Edition include GTA Online. Questa è la versione multiplayer online del gioco, che include micro-transazioni, un prezioso spinner per Rockstar.

Dare via GTA 5 a persone che non hanno ancora acquistato il gioco potrebbe essere un modo intelligente per far spendere di i giocatori all’interno di GTA Online.

Grand Theft Auto: ecco tutti i titoli in ordine di tempo. L’elenco completo

Ecco l’elenco completo di giochi della serie GTA:

1997 – Grand Theft Auto

1999 – Grand Theft Auto 2

2001 – Grand Theft Auto 3

2002 – Grand Theft Auto Vice City

2004 – Grand Theft Auto San Andreas

2008 – Grand Theft Auto 4

2013 – Grand Theft Auto 5

Pacchetti di espansione:

1999 – Grand Theft Auto London 1969

1999 – Grand Theft Auto London 1961

2009 – Grand Theft Auto 4 The Lost and Damned

2009 – Grand Theft Auto The Ballad of Gay Tony

Giochi portatili:

2004 – Grand Theft Auto Advance

2005 – Grand Theft Auto Liberty City Stories

2006 – Grand Theft Auto Vice City Stories

2009 – Grand Theft Auto Chinatown Wars

Grand Theft Auto 5 è uscito nel 2013 ed è stato il primo ingresso principale in franchising dal GTA 4 del 2008. È ambientato nello stato immaginario di San Andreas, che si ispira al sud della California. La storia segue tre criminali che conducono rapine in un contesto di criminalità organizzata e agenti governativi corrotti.