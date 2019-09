Hustlers: il nuovo film con Jennifer Lopez. Ecco il trailer

Sta arrivando nei cinema italiani Hustlers, il film di Lorene Scafaria che prevede nel cast la partecipazione di Jennifer Lopez e Constance Wu. La pellicola sarà nelle sale il 7 novembre, ma online è già disponibile il trailer con alcune anticipazioni.

Hustlers: cast, trama, trailer, data d’uscita del film con Jennifer Lopez

Il film è basato su una storia vera. Liberamente tratto di un articolo, “The Hustlers at Scores”, scritto da Jessica Pressle e pubblicato sul New York Magazine nel 2016, riguarda le vicende di un gruppo di spogliarelliste guidate dalla madre single Ramona (impersonata da Jennifer Lopez).

Le donne decidono di unirsi per mettere in scena una truffa ai danni di ricchi clienti, in particolare broker di Wall Street. Ramona, figura con spirito imprenditoriale, crea in questo modo un’industria del sesso, basata sui furti ai clienti, drogati per l’occasione.

Nel cast ci sono anche Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, Lizzo e Cardi B. Il trailer ufficiale è su Youtube, visibile anche qui: