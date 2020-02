Il ContabileH: “Ho nascosto io i video di Follettina Creation, solo io ho la password del suo canale”

Il canale YouTube ufficiale di Follettina Creation senza video, il profilo TikTok scomparso, in tanti si stanno chiedendo che fine ha fatto la web star nota per la sua passione per le bambole reborn. Cosa avrebbe portato la youtuber, in passato ospite di Barbara d’Urso, a chiudere il canale e cancellare tutti i video caricati?

Secondo le dichiarazioni fatte oggi sulle Instagram Stories da Il Contabileh, Folly avrebbe deciso di utilizzare il seguito del suo canale YouTube per rivenderlo e guadagnare: “Sabato pomeriggio mi contatta Maria Grazia dicendomi che avrebbe voluto vendere il canale. Al che le dico: ‘Vendilo a me, ti do tot e me lo prendo io. Lei mi ha detto di sì: mi ha dato le password e abbiamo stipulato un contrattino. Siccome il canale stava sotto un’agenzia, lei ha dovuto avvisare l’agenzia. Questa agenzia le ha fatto una proposta molto più allettante della mia ma nel frattempo lei già mi aveva dato le password ed attualmente la password del canale di Follettina ce l’ho solo io. Il network le ha fatto questa offerta e lei l’ha accettata. Io nel frattempo ho privatizzato tutti i video. Lei non poteva saperlo perché non aveva più in mano il canale. Le ho detto che la password gliel’avrei ridata quando le sarebbe arrivato il bonifico dell’agenzia. Per tutelarla, come ho sempre fatto. Io sono sempre stato protettivo nei confronti di Maria Grazia nonostante venissi additato come sfruttatore e manipolatore. Ci tengo a tutelarla ancora adesso”.

La Diva del Tubo sulla chiusura del canale YouTube di Follettina Creation

Sul caso di Follettina Creation è intervenuta anche La Diva del Tubo che negli ultimi giorni ha rilasciato un nuovo video sul suo account YouTube in cui dice la sua: “Chi ha in mano ora il suo canale non è una persona singola, è un’agenzia, io non so cosa succederàa quel canale, non so se lo rivenderà a qualcun altro. Vi posso dire che la cifra che ha ricevuto è grossa. La cifra è una delle cose che non vi posso dire, ve lo dico chiaro, vi posso dire che sono tanti soldi per lei, tutti questi soldi insieme mai più li rivedrà nella sua vita”.