Lazio, giudice sportivo: la sanzione a Sarri per il dito medio. Il giudice sportivo ha reso note le decisioni tramite i canali ufficiali. Per quanto riguarda la Lazio, confermata la sanzione per due giocatori: Hysaj e Luis Alberto. Prima ammonizione per lo spagnolo “per proteste contro gli ufficiali di gara”, stessa condizione per l’albanese ma “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”.

Ammonizione con diffida per Maurizio Sarri “per aver rivolto un gesto irrispettoso nei confronti di un componente della panchina avversaria con il quale, al termine della gara, si scusava”.