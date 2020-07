Le Iene show 6 Luglio 2020, Speciale Chico Forti: l’imprenditore italiano condannato ergastolo per omicidio Dale Pike: qual è la verità (VIDEO)

Un ritorno in tv di uno speciale che ha fatto molto discutere, risollevando la questione, sollevando coscienze e dubbi e portando a galla dubbi, interrogativi, perplessità e zone d’ombra e mistero.

Le Iene show ripresentano questa sera 6 Luglio 2020 lo “Speciale Chico Forti”, il focus che tempo addietro ha fatto molto discutere e parlare. Ma di chi e cosa stiamo parlando?

Si tratta della storia dell’imprenditore italiano che nel 2000, negli Stati Uniti, fu condannato all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike.

In merito alla vicenda Le Iene hanno rivisto e rianalizzato tutti i momenti cruciali della storia e tutte le anomalie della vicenda giudiziaria. Gaston Zama, la Iena che da mesi si sta occupando del caso, ha presentato nuovi elementi, testimonianze e perplessità.

Le Iene show 6 Luglio 2020,Speciale Chico Forti: qual è la verità sull’omicidio di Dale Pike

Ecco come Le Iene show rilanciano lo speciale: “Chico Forti è all’ergastolo negli Stati Uniti per l’omicidio di Dale Pike: lui però si è sempre dichiarato innocente e vittima di un errore giudiziario. Il nostro Gaston Zama ci racconta la sua vicenda e tutto quello che sembra non tornare nel processo che ha portato alla condanna.”

Il programma andrà in onda in replica questa sera 6 Luglio dalle 21.10 su Italia1. Questo il video di presentazione:

Le Iene Show, sempre su Italia Uno avevano dedicato più di una puntata al clamoroso caso di Chico Forti, l’italiano condannato all’ergastolo negli USA per omicidio.

Tra nuovi aspetti, analisi delle prove, e studio dei possibili moventi, erano emerse molte ombre. Le Iene Show hanno fatto una piena ricostruzione della vicenda di Chico Forti e il suo ergastolo.

Ma Chico Forti chi è?

Si tratta di un uomo che da venti anni è all’ergastolo negli USA per l’omicidio di Dale Pike. Chico Forti è recluso in un carcere di massima sicurezza negli Stati Uniti. Dale Pike era il figlio del proprietario del “Pike’s Hotel” di Ibiza. Pike era stato trovato morto il 15 febbraio 1998.

Dall’inizio Chico Forti non ha smesso di professare la sua innocenza. Nel reportage de Le Iene interviene anche un noto legale americano Joe Tacopina, avvocato noto in Italia per aver fatto parte della Roma calcio di James Pallotta, e dopo, di aver provveduto all’acquisizione del Bologna calcio.

“C’è un uomo innocente che ha passato i suoi ultimi venti anni in prigione per incompetenza e corruzione”, aveva detto più volte il suo avvocato Joe Tacopina.

