Marcello Uomini e Donne trono over: chi è il cavaliere che ha fatto infuriare Gemma

Weekend finito, torna Uomini e Donne, in questo caso il trono over, che appassiona sempre più per le sue intricate vicende amorose. L’ultima riguarda Gemma Galgani, ormai volto noto del programma di Maria De Filippi. La dama ha infatti iniziato la conoscenza con Marcello, arrivato nel programma proprio per corteggiare la donna torinese.

Tutto normale fin qui, almeno fino a quando Gemma non ha scoperto che lo stesso Marcello non le ha dato l’esclusiva, conoscendo di fatto un’altra donna contemporaneamente. E se la dama in questione è Anna Tedesco, da anni rivale di Gemma, allora è facile far arrabbiare la Galgani. Ed è proprio quello che è successo.

Marcello, età e lavoro del cavaliere del trono over

Gemma ha infatti deciso di rompere immediatamente la conoscenza con Marcello non appena è venuta a conoscenza della mancata esclusività concessa alla dama. Un brutto colpo quindi per la Galgani, che ha dovuto subire una nuova cocente delusione dopo quella patita con Juan Luis. Scopriamo quindi meglio chi è Marcello, anche se di lui non si sa ancora molto.

Marcello è arrivato al trono over di Uomini e Donne proprio per conoscere Gemma, che lo aveva colpito per i suoi modi di fare. Da lì è iniziata la conoscenza che al momento si è arenata nel peggiore dei modi. Marcello non posta molto sui social network quindi è difficile carpire molte informazioni su di lui.

Quello che si sa, al momento, è il suo impiego. Il cavaliere, infatti, ha un negozio di commercio nella sua città natale. Non ha reso nota la sua età, ma da alcune indicazioni si evince che si aggiri intorno ai 60 anni. Nelle prossime puntate scopriremo se proseguirà la sua conoscenza con Gemma Galgani.