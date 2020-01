Mariano Catanzaro, chi è l’ex corteggiatore e tronista di Uomini e donne: età, carriera, flirt, La Pupa e il Secchione

Conosciuto come corteggiatore e anche come tronista del noto programma Tv Uomini e Donne e trasformatosi poi in pupo nella versione rinnovata del noto format TV La Pupa e il secchione (e viceversa) in onda – dopo un forte lancio pubblicitario, nella serata di Martedì 7 gennaio – Mariano Catanzaro è un personaggio già piuttosto noto nel panorama mediatico generalista.

Ma chi è Mariano Catanzaro in realtà? Di dov’è, quanti anni ha, come ha iniziato la sua carriera e a cosa deve la sua fama? Ecco cosa possiamo rivelare sul suo conto.

Mariano Catanzaro, chi è l’ex tronista di U&D: anni, esordi, corteggiatore e flirt

Dunque debutta nuovamente su Mediaset, questa volta su Italia1, come parte del cast della prima edizione de “La Pupa e il Secchione e viceversa”, il rinnovato format Mediaset riadattato in chiave: Mariano Catanzaro sarà il pupo, ovvero uno dei ‘belli’ che dovrà convivere con le ‘secchione’. Ma lui, in realtà, è già noto al pubblico italiano. Perchè? Semplice.

Mariano Catanzaro è un ex tronista di “Uomini e Donne”. Classe 1993, Mariano Catanzaro è nato a Napoli ed è salito alla ribalta nel 2014 partecipando al corteggiamento di Valentina Dallari. Non andò benissimo.

Venne giudicato un pò troppo fittizio, ma ottenne un buon consenso di pubblico tanto che lo staff del dating show condotto da Maria De Filippi lo richiamò per corteggiare Desirèe Popper che però lasciò il ‘trono’ senza scegliere.

Infine, proprio per via delle sue ‘doti’, venne scelto nel 2018 direttamente come tronista. Dopo circa due mesi scelse Valentina Pivati ma la loro relazione durò solo pochi mesi.

Mariano Catanzaro, chi è: il trono a Uomini e Donne

Giudicato forse troppo teatrale, quasi eccessivo, Mariano Catanzaro non ottenne sul trono la stessa alchimia con il pubblico. Venne accusato di uscire con altre donne al riparo dalle telecamere: alla fine scelse Valentina Pivati dopo che la corteggiatrice dichiarò di voler abbandonare il programma. Infatti Valentina lasciò il programma e Mariano la rincorse dietro le quinte per sceglierla: ottenendo un sì.

Dopo la storia con lei, Mariano Catanzaro ha avuto anche un flirt con l’attrice Emanuele Tittocchia.

Il suo nuovo rilancio è nell’attesissimo programma di Italia1 e cioè “La pupa e il secchione e viceversa”, il format già campione di ascolti, riadattato da Mediaset.

Condotto da Paolo Ruffini e Francesca Cipriani, ricalca quella che è stata la precedente ‘versione’ dello show: nella nuova edizione il programma si rinnova. Infatti ci saranno pure due bellissimi giovani, che dovranno mettere la loro avvenenza a disposizione del sapere intellettuale delle secchione: si tratta di Stefano Beacco, uno stripper che si esibisca in discoteca, e per appunto Mariano Catanzaro.

Invece le due secchione sono la professoressa di matematica Florencia Lourdes Genna e la filologa Maria Assunta Scalzi.

