Massimo Giannini: chi è il giornalista ex Radio Capital, direttore de La Stampa

Massimo Giannini è un giornalista italiano, noto per essere stato a lungo direttore di Radio Capital e fresco di nomina a direttore del quotidiano La Stampa.

La decisione è avvenuta in seguito all’acquisto di Gedi da parte di Exor con una serie di cambi di guardia, fra i quali Maurizio Molinari a Repubblica e Mattia Feltri all’Huffington Post.

Massimo Giannini: chi è, età, Instagram, Twitter, moglie, figli, carriera del giornalista

Nato a Roma nel 1962, Giannini è laureato in giurisprudenza e ha lavorato per diversi giornali come La Stampa (di cui ora è direttore) e il Sole 24 ore. Si è occupato in carriera prevalentemente di politica e per Repubblica ha diretto il supplemento del lunedì, Affari e finanza.

La figura di Massimo Giannini è nota anche per la sua presenza nel settore televisivo e radiofonico. Nel 2014 prese il timone del programma Ballarò, su La7, al posto di Giovanni Floris. In seguito appare anche come opinionista in numerosi programmi di approfondimento, come Di Martedì e In Onda.

In radio invece è impegnato dal 2017, con la trasmissione Circo Massimo su Radio Capital, di cui nel frattempo è diventato direttore al posto di Vittorio Zucconi. Giannini dovrebbe mantenere i suoi impegni in radio, dopo la nomina a direttore de La Stampa, mentre sarà direttore anche di Gnn, ovvero la rete di testate locali che fanno capo al Gruppo Gedi.

