Maurizio Molinari: chi è il nuovo direttore di Repubblica

Maurizio Molinari è un giornalista italiano, nuovo direttore de La Repubblica dal 23 aprile 2020. Subentrato a Carlo Verdelli, la sua nomina rientra nella ristrutturazione avviata da GEDI per le sue testate, la quale lo ha scelto anche come Direttore Editoriale di tutto il gruppo.

Le altre nomine effettuate nella giornata sono quella di Massimo Giannini a La Stampa (in sostituzione proprio di Molinari) e Mattia Feltri all’Huffington Post.

Nato a Roma nel 1964, Molinari si è formato a lungo all’estero, all’Harris Manchester College di Oxford e in Israele all’Università ebraica di Gerusalemme. La sua prima laurea però è alla Sapienza in Scienze Politiche, nel 1989.

Saggista molto prolifico, come giornalista ha collaborato con numerose testate. Fra queste L’Indipendente, L’Opinione, Il Tempo, Il Foglio e Panorama, oltre ad essere di frequente opinionista in tv, come nella trasmissione Otto e Mezzo.

Nella vita privata, Maurizio Molinari è sposato con Micol Braha. Con sua moglie ha quattro figli nati tutti a New York, dove Molinari lavorava come corrispondete per La Stampa.

