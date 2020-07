Matrimonio a Prima Vista USA, oggi 22 Luglio 2020: cos’è,  orario, canale quando vederlo, novità, repliche, streaming

Matrimonio a Prima Vista USA ritorna in pista anche oggi: nella giornata del 22 Luglio 2020 il celebre format riappare in tv, e lo fa con due attese puntate, ovviamente mandate in onda su Real Time, canale 31 del digitale terrestre. Ma di che di programma stiamo discutendo? Come si evince dal nome stesso, è un programma che spiega la scelta di due persone nel voler sposarsi senza mai essersi incontrate prima.

Matrimonio a Prima vista USA è uno dei format che sta attirando più fan sul canale tematico Real Time: come risaputo, il programma del canale Real Time è famoso proprio per il racconto di ‘nozze’ che vanno in porto, o meno, tra perfetti sconosciuti. Si tratta di un format che piace proprio in quanto i matrimoni sono tra persone che tra loro non si conoscono. Anche oggi, 22 Luglio 2020 nel ‘formato americano’, Matrimonio a prima vista va in onda nella sua versione USA e promette di emozionare.

Ma cosa vedremo, e a che ora, e qual è il canale di riferimento per seguire le evoluzioni di Matrimonio a Prima Vista? Oggi 22 Luglio 2020 quali sono gli episodi e dove è possibile vedere repliche e streaming? Andiamo a chiarire tutti questi aspetti.

Matrimonio a Prima Vista USA, oggi 22 Luglio 2020: a che ora, coppie, esperti

Matrimonio a Prima Vista USA torna oggi 22 Luglio su Real Time in prima serata. Oggi vedremo, in prime time, ben due episodi. Sono le repliche dei già noti episodio 3 e 4 della serie Made in Usa. Come andrà a finire? Basta seguire le puntate agli orari che seguono, per scoprirlo.

Ecco il focus su orari e episodi oggi 22 Luglio 2020 di Matrimonio a prima vista USA:

21:20 Matrimonio a prima vista USA – Ep.3

22:15 Matrimonio a prima vista USA – Ep.4

Matrimonio a Prima vista, dunque, anche in queste due ulteriori puntate che fanno seguito a quelle andate in onda il 15 Luglio 2020 è uno dei programmi acchiappa – share per Real Time. Il tema, ovviamente pure nella versione Usa è sempre quello: un matrimonio tra persone che si incontrano per la prima volta. Anche nelle puntate di oggi, 3 coppie, si vedono per la prima volta il giorno della cerimonia delle loro nozze. Pedinati a vista dalle telecamere per le varie settimane di convivenza, dovranno scegliere se continuare il loro matrimonio o divorziare.

Matrimonio a Prima Vista 2020: quando va in onda, data, orario, canale, repliche, streaming e canali social

Matrimonio a prima vista 2020 nella sua versione italiana nel contempo è in fase di preparazione e le puntate pare che possano andare in onda a settembre. Le puntate disporranno anche di precise repliche e potranno essere viste sulla piattaforma Dplay, in streaming, come ogni programma del circuito Real Time – Discovery. E occhio ai social: si può seguire Matrimonio a Prima vista 2020 anche tramite le sue pagine Facebook, Instagram e Twitter.

