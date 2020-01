Million Day 5 gennaio 2020: numeri vincenti di oggi in diretta

Estrazione Million Day oggi, domenica 5 gennaio 2020. Ultimo appuntamento della settimana con l’estrazione del Million Day, il gioco che permette di vincere 1 milione di euro. Ecco i cinque numeri estratti oggi, 05/01/2020, per il concorso MillionDay.

Million Day 5 gennaio 2020

Numeri vincenti 02 – 04 – 05 – 51 – 54

Oltre a svelarvi i risultati dell’estrazione odierna del Million Day vi ricordiamo che domani, lunedì 6 gennaio, si terranno le estrazioni della Lotteria Italia 2020.

Dopo aver visto i numeri vincenti di ieri per Lotto, Simbolotto e SuperEnalotto, il prossimo evento da non perdere per tutti i giocatori è la serata di Rai 1 con Amadeus e i Soliti Ignoti, una puntata tutta dedicata alla Lotteria Italia con tanti ospiti ed i biglietti vincenti di prima categoria. Per scoprire in tempo reale i biglietti fortunati della Lotteria Italia accendete la tv lunedì 6 gennaio, giorno della Befana, alle ore 20.35 su Rai 1.

Million Day: ultime estrazioni e numeri ritardatari

Il gioco del Million Day fino ad oggi ha visto vincere ben 92 fortunati giocatori, gli ultimi due nella serata di domenica 8 dicembre. A seguire riportiamo le ultime estrazioni del concorso con tutte le combinazioni vincenti, i numeri frequenti ed i ritardatari.

Estrazione 4 gennaio: 1 4 19 21 41

Estrazione 3 gennaio: 6 20 34 39 48

Estrazione 2 gennaio: 8 22 24 33 35

Estrazione 1 gennaio: 11 26 41 51 53