MotoGp: al Sachsenring Marc Marquez in grande forma, primo nelle FP1 davanti a Quartararo

Il GP del Sachsenring è sempre stato un appuntamento di Marc Marquez che su questo circuito ha sempre vinto.

La scorsa stagione il Cabroncito ha saltato la gara a causa dell’infortunio subito sul circuito di Jerez e quest’anno non è ancora al massimo della forma fisica perchè il recupero dall’intervento è stato molto lungo.

Proprio per questo motivo MM93 ha dovuto saltare anche le sessioni di test invernali che avrebbero dovuto sviluppare la moto sulle sue specifiche in vista della nuova stagione.

Il risultato è che il pilota spagnolo ha iniziato la stagione in condizioni fisiche non ottimali e con un gap tecnico da recuperare sugli avversari.

Le prime gare non sono andate benissimo, negli ultimi 3 GP Marc ha collezionato 3 cadute, segno evidente della mancanza di feeling con la moto.

Ora però è arrivato il momento del Sachsenring pista a lui congeniale e vedremo se riuscirà a invertire la tendenza negativa.

Le premesse sono ottime, Marquez si sa, è un fenomeno vero e infatti oggi nel corso delle FP1 ha fatto segnare un tempo molto veloce che lo ha portato al comando delle libere davanti a Quartararo, autore di una caduta senza grosse conseguenze.

In generale le Honda sembrano trovarsi a loro agio su questa pista dato che anche Nakagami è stato autore di un ottima libera posizionandosi in 3 posizione e Pol Espargarò è arrivato a ruota in quarta.

Se per Marquez si è intravisto uno spiraglio di luce, lo stesso non si può dire per il nostro portacolori Valentino Rossi che purtroppo è ancora nelle retrovie e non è riuscito a fare meglio del 20 esimo posto.

Oggi pomeriggio le FP2 ci daranno altre indicazioni.