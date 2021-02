MotoGp: Si avvicina il momento della presentazione del team Petronas

Circolano già alcune anteprime (non ufficiali) che mostrano le foto della livrea Petronas che vestiranno le M1 2021 del team satellite.

Quest’anno per Petronas sarà molto importante, la squadra avrà dalla sua 2 piloti di eccellenza, Franco Morbidelli che la scorsa stagione ha regalato grandi prestazioni e Valentino Rossi che ben sappiamo che contributo può dare al team con la sua esperienza e il suo talento.

La moto, la M1, è stata aggiornata, quella di Morbidelli è in versione Spec-A ovvero leggermente meno completa rispetto alle moto dei compagni. Questa decisione è dovuta ad accordi già presi nella scorsa stagione e che purtroppo non si sono riusciti a cambiare nonostante le ottime gare del Morbido.

LA M1 di Valentino sarà invece uguale a quella di Quartararo e Vinales.

In Petronas sognano in grande e a ben diritto, lo scorso anno infatti tra Frankie e Quartararo il team ha portato a casa ben 6 vittorie rischiando seriamente di vincere il titolo.

La squadra ha dimostrato di lavorare bene e di non essere da meno delle altre squadre ufficiali motoGp.

Il sempre verde Valentino da parte sua, scarico delle responsabilità del team ufficiale, potrebbe regalare ai suoi fans qualche gioia, intesa come podi o vittorie.

L’andamento della prima parte di questa stagione sarà per lui fondamentale per decidere il suo futuro che è a un bivio: o continuare per un altro anno come pilota o dedicarsi completamente al suo team VR46 e alle corse automobilistiche, hobby che pratica da tanti anni.