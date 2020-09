Omicidio Marconi, arrestato Salvatore Cau. Il movente forse un debito di 50 euro

È stato arrestato oggi, mercoledì 16 settembre, Salvatore Cau per l’omicidio di Emanuele Mattei, il 43enne ucciso con cinque coltellate in via Borghesiana Lucchese, in zona Marconi, la notte del 15 settembre sotto gli occhi della fidanzata e degli amici. Il presunto killer è atteso domani davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia, così gli inquirenti proveranno a fare chiarezza su un omicidio di cui non è ancora noto il movente, anche se secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe legato a un debito di soli 50 euro.

Mario Bonito