Oroscopo Branko domani, 20 agosto 2020: le previsioni in anteprima

Ben ritrovati cari amici dell’astrologia, siamo pronti dopo l’ultimo oroscopo di Branko per studiare le previsioni di domani, 20 agosto 2020, frutto della nostra sintesi libera delle pubblicazioni di Branko online.

Nell’articolo l’oroscopo di Branko per domani, 20 agosto 2020 e poi scoprite l’oroscopo settimanale e del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 20 agosto Branko: Ariete

Se ti ritrovi a tentare di negoziare con qualcuno che non si muoverà di un centimetro, potrebbe essere meglio dimenticare di provare a lavorare con lui o lei. Cerca un’altra fonte.

Oroscopo 20 agosto Branko: Toro

Durante questa fase del ciclo celeste, sarà importante tenere il passo con tutte le tue responsabilità e doveri. Se rimani troppo indietro, potresti non tornare mai più in pista.

Oroscopo 20 agosto Branko: Gemelli

Questo è uno di quei giorni in cui le persone tendono a mettere al microscopio le grazie sociali. Qualsiasi forma di cattiva condotta o eccessiva indulgenza da parte tua sarà disapprovata e discussa per molto tempo.

Oroscopo 20 agosto Branko: Cancro

Se ti ritrovi costretto ad accettare i desideri di un’altra persona nonostante i tuoi bisogni, è probabile che farai il contrario.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 20 agosto Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 20 agosto Branko: Leone

Di solito ti scrolleresti semplicemente di dosso chiunque non sia in accordo con le tue opinioni o desideri, ma se il modo in cui la parte offensiva si muove ti irrita, non esiterai a seppellire lui o lei.

Oroscopo 20 agosto Branko: Vergine

Quando sei incaricato degli affari finanziari o delle risorse di altri, sii il più prudente possibile. Anche allora, a meno che tu non consulti prima lo sponsor, potresti finire nei guai.

Oroscopo 20 agosto Branko: Bilancia

State in guardia e pronti ad affrontare qualche opposizione da una fonte inaspettata. Indipendentemente da quanto possa essere fuori linea, ti darà un grosso mal di testa. Uomo avvisato mezzo salvato.

Oroscopo 20 agosto Branko: Scorpione

Le scuse non saranno di alcun aiuto quando si tratta di promesse trascurate. Quando non hai il controllo totale delle cose, ti controlleranno semplicemente.

Aggiornamento ore 7,30

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 20 agosto Branko: Sagittario

Non farti prendere in mezzo a due amici in guerra. Non saresti affatto in grado di aiutare, inoltre verresti martellato da entrambi i lati.

Oroscopo 20 agosto Branko: Capricorno

Non dare nulla per scontato nel negoziare uno sviluppo competitivo. Se la tua opposizione ha più vantaggi di quanto pensi, potresti intralciarti.

Oroscopo 20 agosto Branko: Acquario

Ci sono buone probabilità che tu sia molto più vulnerabile del solito alle offerte di vendita ad alta pressione. Se questo è il caso, potresti fare impulsivamente qualcosa che si rivelerebbe costoso.

Oroscopo 20 agosto Branko: Pesci

Quando si tratta di questioni su cui ti senti fortemente, fai molta attenzione a esprimerle quando ti trovi di fronte a qualcuno che ha punti di vista ugualmente opposti.

Queste le previsioni di domani di Branko, vi segnaliamo poi le previsioni di Paolo Fox e quelle della redazione.