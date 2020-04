Oroscopo Branko oggi, 12 aprile 2020: le previsioni di Pasqua

Oroscopo 12 aprile Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 12 aprile Branko: Leone

Contatta le persone per le quali non avresti molto tempo per la prossima settimana. Molto probabilmente scoprirai che molti di loro hanno lo stesso tipo di pensieri e sentimenti che provi tu e quella scoperta vi avvicinerà.

Oroscopo 12 aprile Branko: Vergine

Momento un po ‘più critico del solito, e visto che sei spesso il membro più critico dello zodiaco c’è comunque il pericolo che tratterai alcune persone nel modo sbagliato. Dovrai convivere con le conseguenze!

Oroscopo 12 aprile Branko: Bilancia

Non importa quanto sia rilassata una Bilancia, sicuramente ci sarà qualcosa che ti infastidisce. Se perdi la calma non essere troppo duro con te stesso. Dopotutto non è la fine del mondo.

Oroscopo 12 aprile Branko: Scorpione

Se devi un favore a qualcuno, devi cercare di ripagarlo nei prossimi giorni, perché più a lungo ti indebiterai, più si aspetteranno da te quando, alla fine, verranno da te per ricevere assistenza. Fai qualcosa di buono per loro oggi.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 12 aprile Branko: Sagittario

Preferisci sempre essere onesto con le persone, anche se ciò significa che non gli piace quello che dici, ma potrebbe non essere il momento migliore. Perché diventare nemici di persone che dovrebbero essere tuoi amici?

Oroscopo 12 aprile Branko: Capricorno

Troverai difficile scegliere tra due possibilità ugualmente allettanti oggi, ma scegli quello che devi fare perché se non prendi una decisione ora allora ne verrà presa una per te.

Oroscopo 12 aprile Branko: Acquario

Atteniti a ciò che conosci e di cui ti fidi e non essere tentato di fare qualcosa di nuovo e diverso solo perché altre persone dicono che dovresti. I pianeti avvertono che i tuoi amici potrebbero non sapere in cosa stanno entrando, quindi mantieni la distanza.

Oroscopo 12 aprile Branko: Pesci

Non prendere alcuna decisione avventata nei prossimi giorni, in particolare in materia di denaro e problemi di investimento. È altamente improbabile che tu pensi in modo corretto, quindi tratteniti e non essere tentato di immergerti solo perché lo fanno tutti gli altri.

