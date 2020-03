Oroscopo Branko oggi, 23 marzo 2020: previsioni del giorno

Oroscopo 23 marzo Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 23 marzo Branko: Leone

Il movimento temporaneo di Saturno ti darà un piccolo assaggio di ciò che accadrà dalla fine del 2020. Il pianeta indicherà ciò che non funzionerà più nella tua vita e ti farà fare un grande salto.

Oroscopo 23 marzo Branko: Vergine

Le proiezioni astrali ti invitano a fare attenzione, perché domani Saturno metterà il segno. Potresti trovarti di fronte a un contrattempo leggermente fastidioso.

Oroscopo 23 marzo Branko: Bilancia

Il movimento di Saturno vuol dire la possibilità di rifiatare per la Bilancia. Finalmente troverai conforto, anche emotivamente.

Oroscopo 23 marzo Branko: Scorpione

Da questo giorno Saturno sarà contro di te e dovrai agire. Il pianeta metterà in evidenza con impazienza gli aspetti che ti fanno desiderare di cambiare la tua vita. Preparati!

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 23 marzo Branko: Sagittario

Come per tutte le costellazioni, Saturno farà la differenza nella tua vita. Questa è l’illuminazione di cui hai bisogno per guardare al futuro in modo più ottimistico.

Oroscopo 23 marzo Branko: Capricorno

Saturno rilascerà temporaneamente la sua impronta per andare all’Acquario. Il tuo pianeta ti lascerà per un po ‘, ma non tutto è perduto, perché non sarà così male.

Oroscopo 23 marzo Branko: Acquario

Saturno sta arrivando oggi e ti incoraggerà a intraprendere un nuovo ciclo di vita. Rallegrati, perché sarà uno sviluppo necessario.

Oroscopo 23 marzo Branko: Pesci

Il movimento di Saturno ti porterà nuove sfide stimolanti: prima di tutto, la relazione della coppia. La tua storia sta andando o è tempo di finirla?

Questo l’oroscopo di oggi di Branko, e per oggi vi possiamo proporre anche le previsioni di Paolo Fox.

Aggiornamento ore 8.00