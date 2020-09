Oroscopo Branko oggi, 6 settembre 2020: le previsioni di domenica

Buona domenica a tutti! Il giorno di festa per antonomasia, chissà che toni avrà per tutti i segni zodiacali. Dopo l’ultimo oroscopo di Branko vediamo allora le previsioni di oggi, 6 settembre 2020, con la nostra rielaborazione dalle pubblicazioni di Branko online.

A seguire l’oroscopo di Branko per oggi, 6 settembre 2020 e poi una controllata all’oroscopo settimanale e del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 6 settembre Branko: Ariete

Spingi le persone a spingersi oltre perché è un bene per loro. Ma questo potrebbe funzionare contro di te. Rilassati prima di minare gli sforzi.

Oroscopo 6 settembre Branko: Toro

Cerca un consiglio fuori dalla tua cerchia ristretta. Le critiche costruttive provengono da coloro che non sono così coinvolti emotivamente in te.

Oroscopo 6 settembre Branko: Gemelli

Le persone care continuano a dirti che qualcuno è cambiato, ma non puoi immaginare come. Sospendi l’incredulità e potresti diventare un credente.

Oroscopo 6 settembre Branko: Cancro

Qualcosa che doveva essere pronto, non lo è. Ma non cercare di riprendere il gioco. Alcune persone devono essere ritenute responsabili.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 6 settembre Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 6 settembre Branko: Leone

Pensavi di trovarti di fronte a una porta chiusa, ma evidentemente le tue suppliche sono passate. Resta in zona. Non vuoi perderti quello che c’è dall’altra parte.

Oroscopo 6 settembre Branko: Vergine

Devi programmare una breve vacanza… e presto! Sta diventando così pesante che non puoi vedere dove finisce.

Oroscopo 6 settembre Branko: Bilancia

Dici che vuoi uscire ma continui a trovare scuse per restare. Forse ti impegni a mantenere la rotta e dovresti semplicemente ammetterlo.

Oroscopo 6 settembre Branko: Scorpione

Hai presente quei centesimi che vedi in giro per casa? Non c’è da vergognarsi a metterli da parte. Saresti stupito da ciò che aggiungono.

Aggiornamento ore 7,30

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 6 settembre Branko: Sagittario

Hai lavorato duramente per mettere le cose in chiaro e per quanto ti riguarda non è aperto a interpretazioni. Ma altri non sono d’accordo, quindi ascoltali.

Oroscopo 6 settembre Branko: Capricorno

Preferisci che le cose siano bloccate, ma sii aperto ai cambiamenti. Non vuoi cambiare te stesso attenendoti alle formule impostate.

Oroscopo 6 settembre Branko: Acquario

Vuoi sostenere una persona cara, ma stai perdendo la pazienza con la sua ricerca di “trovare” se stesso. Chiedi se ci sono punti di riferimento distinguibili più avanti.

Oroscopo 6 settembre Branko: Pesci

Non vedi un’esperienza così umiliante. Semmai è illuminante. Tuttavia un amico non la vede del tutto in questo modo, quindi sii di supporto.

Queste le previsioni di oggi di Branko, potete poi consultare le previsioni di Paolo Fox e quelle della redazione.