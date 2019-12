Oroscopo di domani Paolo Fox, 25 dicembre 2019: le stelle di Natale

Ritorna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, in merito alle previsioni di oggi.

Che cosa prevedono le stelle per il 25 dicembre 2019? Come ormai noto, Paolo Fox ne offre un quadro completo. Infatti quello con l’oroscopo del noto ed apprezzatissimo astrologo – famoso per alcune sue apparizioni televisive come quelle nei programmi della Rai quali Mezzogiorno in Famiglia oppure I fatti vostri – è un punto fisso, tutti i giorni, per un numero sempre crescente di persone.

Del resto, tutti sanno chi è Paolo Fox. In generale, è considerato come uno dei principali esperti della astrologia e difficilmente ci si trova a chiedersi chi è Paolo Fox. Anzi. Apprezzato come uno dei più accreditati, tanto da essere seguitissimo in altri appuntamenti non solo in Tv ma anche in radio come quello su LatteMiele, Paolo Fox regala preziose indicazioni tutti i giorni.

Ogni mattino, ogni giorno, tantissime persone sperano di leggere per il proprio segno parole positive da parte di Paolo Fox. Ebbene, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Cosa c’è da aspettarci?

Ecco tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Non finisce qui, però, perché chi è possibile anche consultare i consigli del giorno 24 Dicembre 2019 a cura dell’astrologo. Se invece volete conoscere i pronostici delle stelle e il vostro oroscopo settimanale, eccolo qui pronto da leggere.

Paolo Fox, oroscopo 25 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 25 dicembre 2019: Ariete

Già da questo Natale si può dire che le stelle volgano nel verso giusto, e puoi iniziare a ipotizzare di metterti alla prova. In generale con l’abbandono di Saturno le cose andranno progressivamente meglio, fino alla prossima primavera che sarà speciale. Oroscopo Paolo Fox 25 dicembre 2019: Toro

Per questo 25 dicembre tanti nati nel segno del Toro potranno godersi un premio o un traguardo che avrà il suo apice nei prossimi due giorni. Ci sarà un po’ di confusione nel weekend. Oroscopo Paolo Fox 25 dicembre 2019: Gemelli

Un Natale piuttosto spento e con fatica, a causa degli impegni sostenuti negli ultimi giorni. Senza più Giove, comunque, comincerai a capire che cosa non sta andando per il meglio e le persone da cui ti devi riguardare. Oroscopo Paolo Fox 25 dicembre 2019: Cancro

Paolo Fox, oroscopo 25 dicembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 25 dicembre 2019: Leone

Cari Leone, è un Natale da sfruttare a pieno. Le questioni interpersonali irrisolte possono trovare uno sbocco, sensazioni ed emozioni nuove sono in arrivo e il nuovo anno sarà molto, molto propizio. Oroscopo Paolo Fox 25 dicembre 2019: Vergine

Nubi a tratti per questo Natale, non è proprio benedetto dalle stelle. Paolo Fox consiglia di fare attenzione e ponderare le scelte, oltre che tralasciare le questioni troppo complicate, almeno per il momento. Oroscopo Paolo Fox 25 dicembre 2019: Bilancia

Anche se è Natale questa giornata rischia di essere un crocevia importante per chi agogna un cambiamento. Sembra strano dirlo oggi, ma probabilmente qualche questione legata al lavoro potrebbe risolversi o sbloccarsi. Oroscopo Paolo Fox 25 dicembre 2019: Scorpione

Paolo Fox, oroscopo 25 dicembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 25 dicembre 2019: Sagittario

Gli astri natalizi promuovono le emozioni e le questioni di cuore: Venere e Mercurio sono nel tuo quadro, e dunque anche chi vuole costruire qualcosa sarà premiato. Oroscopo Paolo Fox 25 dicembre 2019: Capricorno

Le stelle chiamano progettualità e riflessioni, in particolare verso la chiusura del 2019 che porterà a tirare una linea e fare bilanci. Oroscopo Paolo Fox 25 dicembre 2019: Acquario Chi ha un desiderio di cambiamento è favorito dalle stelle di questo Natale. Come segno, l’Acquario non ama la calma piatta e ha bisogno di stimoli: sul lavoro quindi presto sarà necessario inventarsi qualcosa per ritrovare il giusto spirito.

Oroscopo Paolo Fox 25 dicembre: Pesci

Più volte Paolo Fox ha sottolineato come per i Pesci ci sia il concreto rischio di restare ancorati al passato, e non riuscire a godersi la festa di Natale. Tutto sta a voi: cercate di stare sereni e pensare soltanto al presente.

