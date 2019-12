Oroscopo oggi Paolo Fox, 17 Dicembre 2019: le previsioni dell’astrologo

Ritorna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, per ciò che concerne le previsioni di oggi.

Che cosa prevedono le stelle per il 17 dicembre 2019? Come ormai noto, Paolo Fox ne offre un quadro completo. Infatti quello con l’oroscopo del noto ed apprezzatissimo astrologo – famoso per alcune sue apparizioni televisive come quelle nei programmi della Rai quali Mezzogiorno in Famiglia oppure I fatti vostri – è un punto fisso, tutti i giorni, per un numero sempre crescente di persone.

Del resto, tutti sanno chi è Paolo Fox. In generale, è considerato come uno dei principali esperti della astrologia e difficilmente ci si trova a chiedersi chi è Paolo Fox. Anzi. Apprezzato come uno dei più accreditati, tanto da essere seguitissimo in altri appuntamenti non solo in Tv ma anche in radio come quello su LatteMiele, Paolo Fox regala preziose indicazioni tutti i giorni.

Ogni mattino, ogni giorno, tantissime persone sperano di leggere per il proprio segno parole positive da parte di Paolo Fox. Ebbene, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Cosa c’è da aspettarci?

Ecco tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Non finisce qui, però, perché chi è possibile anche consultare i consigli del giorno 16 Dicembre 2019 a cura dell’astrologo. Se invece volete conoscere i pronostici delle stelle e il vostro oroscopo settimanale, basta leggere qui.

Paolo Fox, oroscopo 17 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 17 dicembre 2019: Ariete

Siete ancora un po’ nervosi perché professionalmente non avete la giusta soddisfazione. Cercate la pazienza nel rapporto amoroso e sopportate eventuali mancanze temporanee di chi vi è accanto. Oroscopo Paolo Fox 17 dicembre 2019: Toro

Pian piano le cose si risolvono, dovete raccogliere le idee per tentare un approccio con una vecchia conoscenza. Siate chiari con il vostro partner. Oroscopo Paolo Fox 17 dicembre 2019: Gemelli

Non devi strafare, e non lamentarti se le cose non previste non ti riescono. Professionalmente, più avanti ci saranno piacevoli novità. Oroscopo Paolo Fox 17 dicembre 2019: Cancro

Con la luce lunare dalla vostra, la settimana volge al meglio e in amore aspettatevi sorprese gradite. Futuri genitori, il momento è propizio. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 17 dicembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 17 dicembre 2019: Leone

I soldi ci sono e anche le idee, per cui non temete di mettere in campo un’idea o progetto. Se siete alla ricerca di lavoro le cose si mettono bene, ma in amore tutto tace. Oroscopo Paolo Fox 17 dicembre 2019: Vergine

La Luna gioca in vostro favore, ma non basta per rimpinguare le vostre tasche. Fate “i conti della serva” perché il rischio di restare al verde è concreto. Oroscopo Paolo Fox 17 dicembre 2019: Bilancia

Non ha la giusta serenità e questo va a inficiare i rapporti. Non è lo stesso in amore, perché avete la possibilità di tagliare i rapporti che non hanno un futuro. Oroscopo Paolo Fox 17 dicembre 2019: Scorpione

Siete sempre sul filo del rasoio e scattate per ogni cosa, specie con il partner. Sul lavoro buone notizie, si mette tutto alla grande anche in famiglia. Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, oroscopo 17 dicembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 17 dicembre 2019: Sagittario

La tensione rimane alta per cui evitate di litigare. Il rischio è di compromettere i rapporti, e la confusione riguarda anche il rapporto amoroso. Oroscopo Paolo Fox 17 dicembre 2019: Capricorno

Sul lato professionale avete ottime stelle, in particolare chi ha un’attività se assicura un buon impegno vedrà i suoi frutti. Aspettate un po’ e anche l’amore darà soddisfazioni. Oroscopo Paolo Fox 17 dicembre 2019: Acquario Bisogna tenere sotto controllo le spese, con le feste che si avvicinano: in realtà pagate degli esborsi non previsti del passato. Forse è il caso di evitare grandi investimenti, o quantomeno posticipateli.

Oroscopo Paolo Fox 17 dicembre: Pesci

Un cielo positivo per i Pesci, questo vuol dire che arrivano dei responsi per cui siete in attesa. Gli influssi lunari però portano qualche problemino nelle relazioni.

Questo è l’approfondimento dell’oroscopo di Paolo Fox di domani. Non dimenticate di consultare anche le previsioni di oggi di Branko e anche le previsioni di Italia Sera per avere un quadro più preciso su ciò che indicano le stelle per voi.

Aggiornamento ore 8.00