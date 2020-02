Oroscopo Paolo Fox di oggi, 22 febbraio 2020: le previsioni di domenica

Raramente ti preoccupi quando difendi ciò in cui credi o progetti che ritieni utili. Tuttavia, vale la pena di ricontrollare i fatti prima di trasformare le idee in piani o cercare il sostegno degli altri. Fallo e eviterai sorprese dell’ultimo minuto e quindi dispendiose in termini di tempo.

Oroscopo Paolo Fox 23 febbraio: Toro

Non esiste un modo semplice per dire a qualcuno che si sbaglia, specialmente quando il problema non è in realtà la questione ma il loro ego. Quello che puoi fare è, in primo luogo, delineare le tue preoccupazioni, magari anche scriverle.

Oroscopo Paolo Fox 23 febbraio 2020: Gemelli

Di tanto in tanto, il semplice atto di fare piani si trasforma in una battaglia, soprattutto per quanto riguarda quanto dettagliati dovrebbero essere. Riconoscere questa differenza renderà tutto molto più semplice.

Oroscopo Paolo Fox, 23 febbraio 2020: Cancro

Il fatto è che hai mentito a te stesso su una questione particolarmente delicata e, di conseguenza, sei stato meno che onesto con gli altri a riguardo. Di conseguenza, hai evitato anche di menzionarlo. Discutilo ora, iniziando con le scuse.

