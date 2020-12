Oroscopo Paolo Fox domani, 26 dicembre 2020: le previsioni in anteprima

Sembra che tutto ciò che fai è dare, dare, dare. Ma i recenti sacrifici non sono vani. Non puoi comprare questo tipo di cose.

Oroscopo Paolo Fox 26 dicembre: Gemelli

Hai lavorato duramente per agganciare un acquirente, quindi non sei dell’umore giusto per le esitazioni dell’ultimo minuto. Ma non spingere. È in acque agitate e potrebbe farti un favore tirando fuori.

Oroscopo Paolo Fox, 26 dicembre: Cancro

Serve un diversivo e il cielo ne ha in serbo uno piacevole. Questo ti aiuterà a uscire dalla stasi e a far fluire di nuovo la tua energia.

Aggiornamento ore 7.00