Oroscopo Paolo Fox oggi, 4 maggio 2020: le stelle del giorno

E così siamo alle porte di questa nuova settimana. Oggi è lunedì, storico per l’avvio della tanto attesa fase 2. E le stelle, invece, che cosa hanno preparato per noi? Vediamo le previsioni di Paolo Fox per oggi, 4 maggio 2020.

Come di consueto, l’oroscopo di Paolo Fox e le ultime previsioni sono una reinterpretazione libera dall’app Astri. Vi consigliamo poi di approofndire con le previsioni di maggio e della settimana.

Paolo Fox, oroscopo 4 maggio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 4 maggio: Ariete

Il successo non verrà dal fare qualcosa di troppo grandioso. Viene solo dal fare quello che dici che farai. Prometti in piccolo e mantienilo, e vincerai la giornata. Oroscopo Paolo Fox 4 maggio: Toro Sarai specifico su ciò che desideri e di cui hai bisogno, perché le risposte tipiche sono così onnipresenti che non significano più nulla per te. Ciò che sarebbe buono per te è diverso da ciò che sarebbe buono per qualcun altro. Oroscopo Paolo Fox 4 maggio: Gemelli

Imperfezione e difetti fanno parte dell’accordo. Meglio stai a vivere con cose che non ti piacciono senza dare loro troppa attenzione, più tempo dovrai fare qualcosa di eccezionale. Oroscopo Paolo Fox, 4 maggio: Cancro Il cambiamento è necessario e ti senti spinto a spezzare la monotonia, ma solo fino a un certo punto. Troppa novità è destabilizzante, quindi cercherai la giusta quantità di eccitazione. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 4 maggio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 4 maggio: Leone



Il significato di impegnarsi in una cosa è che stai rinunciando anche alla tua opzione di fare le altre cose. Ciò che viene senza sacrificio diventa rapidamente inutile. Oroscopo Paolo Fox 4 maggio: Vergine

Impegnarsi per la propria crescita significa fare cose che non ti vengono facilmente, ma ciò non significa che debbano essere molto difficili. Piccole modifiche si sommeranno. Oroscopo Paolo Fox 4 maggio: Bilancia

Ci sono destini nettamente diversi che si svolgono a seconda di come ti presenti. Considererai attentamente il tuo approccio alle situazioni sapendo che qualunque cosa tu scelga, arriverà con il suo stesso risultato. Oroscopo Paolo Fox 4 maggio: Scorpione

Sarai in preda a tensioni contrastanti e, sebbene questo sia un po’ scomodo, c’è anche qualcosa di terribilmente interessante, creativo e romantico. Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, oroscopo 4 maggio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 4 maggio: Sagittario

La tua capacità di compartimentare ti permetterà di fare cose incredibili. Ci sono momenti in cui prendi la tua capacità di concentrarti sull’attività da svolgere per tutto il tempo necessario per realizzarla come un dato.

Oroscopo Paolo Fox 4 maggio: Capricorno



Pensa attentamente a quante persone dovresti coinvolgere in un progetto. Due persone coinvolte hanno una dinamica. Aggiungi una terza persona e le variabili si aprono in modo esponenziale. Oroscopo Paolo Fox 4 maggio: Acquario Si può andare abbastanza lontano con maniere impeccabili e gusto ineguagliabile. Ora se solo potessi trovare una persona simile! Fortunatamente, la vera connessione va ancora oltre. Oroscopo Paolo Fox 4 maggio 2020: Pesci

Sapere con chi hai a che fare e diffidare di coloro che preferirebbero interagire con coloro che sono totalmente assorbiti da essi, comunicando più come un’eco che una voce distinta e separata.

Queste le previsioni di oggi di Paolo Fox. Nella sezione dedicata trovate altre previsioni, come quelle di Branko e quelle di Italia Sera.

Aggiornamento ore 8.00