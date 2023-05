Pari Opportunità, Cicculli: “Lunedì in Campidoglio le nuove idee dei giovani per la politica a Roma”

Pari Opportunità, Cicculli: “Lunedì in Campidoglio le nuove idee dei giovani per...

“Nuove proposte per Roma, elaborate da ragazze e ragazzi, saranno presentate lunedì in Campidoglio nell’evento Road to election, la politica è un gioco da ragazze. Momento conclusivo di un percorso di formazione politica, promosso dall’associazione Road to 50%, ha coinvolto l’istituto Superiore Leonardo da Vinci sui temi della comunicazione politica, leadership inclusiva e costruzione di una campagna elettorale in ottica di genere.

Le ragazze e i ragazzi presenteranno le loro proposte pratiche sui temi della Mobilità e delle Carceri, che saranno discusse in una seduta simulata di consiglio comunale con le consigliere Pappatà e Converti e i consiglieri Corbucci, Zannola e Marinone e con l’assessora Lucarelli.

Ascoltiamo le voci di chi vede Roma con occhi diversi, puntati sul futuro e decisi a cambiare il mondo. Mettiamo al centro la componente femminile delle nostre scuole che, senza escludere nessun opinione, ci guideranno in un’innovativa seduta in aula Giulio Cesare”.

Lo dichiara la presidente della Commissione capitolina Pari Opportunità Michela Cicculli (nella foto).

Max