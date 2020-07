Pavlina Holubova: chi è la tentatrice di Temptation Island 2020, età, carriera, vita privata, Instagram

Sembra molto probabile che, tra le diverse tentatrici di Temptation Island 2020 – il format che sta conquistando sempre di più ascolti tv tutte le settimane in onda in prima serata su Canale5 con la conduzione di Filippo Bisciglia – possa ritagliarsi un ruolo da protagonista. Nel noto reality dei sentimenti e delle tentazioni,visibile in streaming e in replica (qui tutte le informazioni), si è fatta subito notare. Stiamo parlando di Pavlina Holubova. Ma chi è Pavlina Holubova?

Come anticipato è una delle tentatrici del reality delle tentazioni. Una delle protagoniste destinata a far parlare, per bellezza e charme, in Temptation Island 2020. Il suo fascino non è certo comune. Ma cosa si sa di lei? Chi è la Pavlina Holubova? Andiamo a vedere da vicino di chi si tratta.

Leggi anche: Benedetta Mottola: chi è la tentatrice di Temptation Island 2020, età, carriera, vita privata, Instagram

Pavlina Holubova chi è la tentatrice di Temptation Island 2020, anni, professione, esordi, gossip, social

Pavlina Holubova è una delle single dell’edizione 2020 di Temptation Island. Bionda, occhi azzurri e con un corpo da favola, si è subito fatta notare di fronte alle telecamere e, sui social molto sono impazziti. Ma Pavlina Holubova chi è?

Pavlina Holubova è nata il 21 ottobre del 1986 a Frydek- Mistek, città della Repubblica Ceca. Dopo il liceo, si è iscritta alla Facoltà di Psicologia dell’Universita Palackeho Olomouc dove si è laureata con il massimo dei voti. Nel mente oltre allo studio, Pavlina ha sognato di entrare nel mondo dello spettacolo. Ha frequentato diversi corsi: presentatrice (2009 – 2010), attrice (2013 – 2016), recitazione, canto, e ance balli esotici e dizione della lingua italiana.

La Holubova, nel mentre, si è fatta notare ovviamente anche come modella. Infatti si è trasferita a Roma e dal 2007 ha sfilato per grandi nomi della moda, quali Hogan, Cavalli e Jean Paul Gaultier. Dal 2007 al 2009 ha partecipato come hostess ad alcuni eventi per la compagnia Mafra e nel 2008 ha posato per un servizio fotografico per Idnes, noto giornale ceco. Dal 2009 al 2010, Pavlina è stata hostess alle fiere di Beauty e dell’Industria.

Leggi anche: Beatrice De Masi: chi è la tentatrice di Temptation Island 2020, età, carriera, vita privata, Instagram

Il suo curriculum è nel contempo cresciuto: è divenuta speaker radiofonica presso Radio Impulz dal 2010 al 2011, reporter e presentatrice per il programma TopStar dal 2010 al 2017 e, adesso, è uno dei volti principali di Praga nella sezione V.I.P. di Prima Tv. In particolare, Pavlina si occupa di fare interviste e reportage con le celebrità locali. Tra i nomi che ha intervistato ci sono: Mika Häkkinen, Rita Ora, Valentino Rossi, Petr Štěpánek, Jimmy Choo, Andrea Bocelli, Christofer Lambert e Gianluca Vacchi. E poi ha avuto un ruolo anche nella serie tv ceca Prima (Přístav).

Pavlina Holubova chi è la tentatrice di Temptation Island 2020:La vita privata

La modella, a da anni è residente a Roma. In verità dal suo profilo Instagram, nel quale vanta quasi 5 mila follower, non ci sono foto molto personali e la sua vita privata è molto riservata. E considerando la sua partecipazione a Temptation Island come tentatrice, è single. La maggior parte delle sue condivisioni riguardano il suo lavoro.

Leggi anche: Angelica Montali: chi è la tentatrice di Temptation Island 2020, età, carriera, vita privata, Instagram