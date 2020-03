Pomeriggio 5: la puntata di oggi, 11 marzo 2020. Ospiti di Barbara D’Urso

Anche oggi su Canale 5 l’appuntamento con Barbara D’Urso per il programma Pomeriggio Cinque. Al solito orario, le 17, una nuova puntata all’insegna del tema coronavirus.

Come era stato più volte annunciato, la puntata di ieri di Pomeriggio 5 è stata molto più incentrata sui temi di attualità e cronaca rispetto al solito, considerando le misure restrittive che sono state poste in Italia per l’emergenza coronavirus.

Tuttavia non sono mancati dei momenti più leggeri, come il collegamento con Maria Monsé e sua figlia Perla Maria. Il tema del momento erano i “rich kids” e l’ostentazione del lusso. Madre e figlia, quindi, in collegamento video hanno dato sfoggio dei loro abiti, per poi esibirsi in una canzone dedicata a Barbara D’Urso, che ne è rimasta particolarmente stupita.