Pomeriggio 5: la puntata di oggi, 19 marzo 2020. Anticipazioni con Barbara D’Urso

Ritorna anche in questa giornata Pomeriggio Cinque, il programma pomeridiano di Mediaset con Barbara D’Urso. Dalle ore 17, al solito tanto tempo per discutere soprattutto delle tematiche legate al coronavirus.

Oggi è la festa del papà, e c’è da aspettarsi che Barbara D’Urso abbia preparato qualcosa di speciale, considerando che tante persone quest’anno non avranno l’occasione di festeggiare, a causa dell’emergenza sanitaria.

Nella puntata di ieri c’è stato un vero e proprio scoop in diretta, durante un servizio pensato per contestare il comportamento delle persone che continuano a fare attività fisica all’aperto a Roma, in questo momento di emergenza.

L’inviata Giorgia Scaccia si trovava in un parco in zona Circo Massimo, dove ha testimoniato la presenza di tante persone dedite all’allenamento, nonostante il caldo invito a restare in casa. Il colpo di scena, comunque, avviene quando durante il collegamento è comparsa la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Abbiamo avuto una segnalazione su Facebook, se è grazie a Pomeriggio 5 vi ringraziamo” ha detto la sindaca, prima di rimproverare le persone che si trovavano nel parco. “Dovete stare a casa, è così difficile da capire? Se rispetteremo le regole andrà tutto bene”. Subito dopo, i vigili hanno provveduto a chiudere l’area in cui le persone si stavano allenando.