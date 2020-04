Quanti triangoli vedi? La soluzione del nuovo gioco su Facebook e WhatsApp

Con tanto tempo da spendere durante l’isolamento forzato a casa per l’emergenza Coronavirus, sono molte le persone che si stanno divertendo sui social network con diversi giochi e quiz diventati rapidamente virali.

Dopo l’ormai famoso gioco dei 3 (ovvero “quanti 3 vedete nell’immagine“) un indovinello dal contenuto simile sta intrattenendo e facendo impazzire tantissime persone. Stiamo parlando del gioco dei triangoli, ovvero quello che chiede di individuare quanti più triangoli ci sono nell’immagine che trovate in questo articolo. Insomma, “quanti triangoli vedi?“.

Quanti triangoli vedi, ecco la soluzione. Come risolvere il quiz, come vedere tutti i triangoli: numero esatto dei triangoli nell’immagine

Va detto che in realtà questo gioco, tornato in voga di questi tempi, non è nuovissimo e fu inventato da Kumar Arkit, responsabile anche della sua diffusione su Internet.

La domanda posta dal gioco è chiara: quanti triangoli vedi nella figura? Come accade spesso con questi indovinelli, le risposte sono state sul web le più disparate e le persone hanno letteralmente iniziato a dare i numeri.

Per la soluzione a questo gioco, vi forniamo un utile schema, creato dal matematico Martin Silvertant. Questa immagine dovrebbe chiarire le idee a tutti e far rendere conto di quanti triangoli ci sono effettivamente nell’immagine.

Sulla base dello schema, è facile trovare la soluzione al gioco, contando i triangoli, che sono 24. Eppure, esiste una disputa anche su questa risposta, in quanto per alcuni l’autore del gioco, Arkit, avrebbe aggiunto la “A” del suo cognome per arrivare a 25. A voi la decisione!