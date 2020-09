Reazione a Catena, 12 Settembre 2020: com’è andata la sfida tra i Tre alla Seconda e le Crescentine

Un nuovo sabato in compagnia di Marco Liorni e del game show estivo di RaiUno, Reazione a Catena. E ancora una volta sono pronti a scendere a scendere in campo i Tre alla Seconda. I fratelli Bartoloni continuano a primeggiare e a vincere, ma un’altra squadra sfidante farà di tutto per togliere il titolo al terzetto fiorentino. Chi avrà la meglio questa sera nel quiz? E quale sarà L’ultima parola, l’unica che permetterà di portarsi a casa il montepremi in gettoni d’oro?

Reazione a Catena: dodicesima puntata per i Tre alla Seconda, la prima per le Crescentine

Marco, Francesco e Tommaso Bartoloni nella puntata di ieri hanno conquistato l’undicesima vittoria, in un derby tutto toscano con i Bimbi in Cortile. I tre fiorentini, con 70.907 euro in bisaccia, potrebbero superare per numero di puntate i Ritentacoli. Giancarlo Clemente, Antonello Susca e Marco Talenti da Mola di Bari sono ancora i detentori del record stagionale di vincite, con 99.657 euro. Per superarli, servirebbero altri 28.751 euro da conquistare indovinando una o più Ultime parole.

Il team fiorentino, inoltre si avvicinerebbe a gli Amici al Var. Daniel De Santis, Paolo Cavallo e Riccardo Porfido da Boves, in provincia di Cuneo, con tredici puntate è la squadra che ha “resistito” di più in quest’edizione. Mancano poco più di due settimane e tutto può ancora capitare.

I campioni in carica hanno affrontato una squadra tutta al femminile. Hanno provato a strappare il titolo ai tre fiorentini Sara, Giulia e Simona, alias le Crescentine da Genova. La squadra sfidante è chiamata così in onore di un piatto tipico romagnolo. Le crescentine, infatti, sono dei quadrotti di pasta lievitata e fritta, ideali per accompagnare salumi e formaggi.

Reazione a Catena: i primi quattro giochi e l’Intesa Vincente

Dopo Caccia alla parola, i fratelli Bartoloni hanno già accumulato 10 mila euro, mentre le sfidanti sono riuscite a guadagnarne 2 mila. Con le due Catene musicali, le Crescentine hanno sorpassato i campioni in carica con 28 mila euro, rispetto ai 18 mila euro dei tre fratelli. Al termine dei quattro Quando Dove Come Perché, sono tornati in testa i Tre alla Seconda con 34 mila euro, mentre le sfidanti si sono portate a quota 32 mila euro. Dopo le due catene di Una tira l’altra, e le rispettive Zip, come sempre c’è stato un primo verdetto. Ad aver chiuso in vantaggio, tra sorpassi e controsorpassi, sono stati i campioni in carica con 88 mila euro. Le Crescentine, invece, hanno accumulato 53 mila euro e, per questo motivo, hanno iniziato per prime l’Intesa vincente.

Le tre genovesi, nella manche fondamentale per decretare la squadra campione, hanno indovinato undici parole in un minuto effettivo. Nello stesso lasso di tempo a disposizione, i fratelli Bartoloni, invece, sono riusciti ad ottenere tredici punti, e si sono riconfermati campioni per la dodicesima volta. Al loro montepremi, oltre ai 30 mila euro di default a chi vince questa fase, sono stati aggiunti, grazie alle parole indovinate all’Intesa, altri 13 mila euro.

Reazione a Catena: i fratelli Bartoloni ancora campioni. 131 mila euro al gioco finale

Per un montepremi massimo pari a 131 mila euro, i Tre alla Seconda hanno affrontato l’Ultima Catena. In questa fase, i fratelli Bartoloni hanno dimezzato tre volte, portando così in dote 16.375 euro a L’Ultima parola. Per portarseli a casa, i campioni dovevano indovinare una parola, con RI come iniziali e O come finale, e che doveva legare a TEMPO. Il terzetto fiorentino poteva comprare il terzo elemento, una parola indizio da scoprire in cambio di metà montepremi. I Tre alla Seconda hanno deciso di comprarlo e, per 8.188 euro, la parola non doveva legare solamente a TEMPO ma anche a TRATTINI. I fratelli Bartoloni hanno detto RITMO ma la parola vincente, in realtà, era RITAGLIO.

