Reazione a catena, puntata 6 Luglio 2020: i Sali e Scendi tornano da pluri campioni cosa è successo oggi, chi ha vinto, qual è la parola finale

Oggi, lunedì 6 Luglio 2020 stiamo vedendo una nuova puntata di Reazione a Catena che, dal 29 Giugno 2020 ha fatto ritorno nella classica fascia preserale di Rai1, quella che anticipa i tg, e che accoglie sempre le attenzioni di tutti gli addetti ai lavori, oltre a folti gruppi di pubblico.

Dopo i buoni esiti delle scorse giornate (ecco qui i dati di share e ascolti della puntata di ieri) il programma su Rai1 che ogni sera dalle 18,45 con Marco Liorni fa giocare due squadre in gara come sarà andato oggi? E chi avrà avuto la meglio?

Abbiamo visto che a rubare la scena finora sono stati i Sali e Scendi che ieri hanno vinto ancora, così come era successo in precedenza, accumulando successi e conferme puntata dopo puntata. Ma oggi?

Che cosa è accaduto nella puntata di oggi 6 Luglio 2020 di Reazione a catena terminata proprio adesso?

Ecco chi ha giocato, e quale squadra si è aggiudicata la vittoria e la possibilità di tornare domani.

aggiornamento ore 15.00

Reazione a Catena: oggi 6 Luglio 2020 su Rai1, Sali e Scendi in gara, ecco chi ha vinto

Ecco come è andata oggi.

Con all’attivo 72.641 euro vinti durante la prima settimana della nuova edizione, si sono presentati ancora una volta a difendere il titolo i Sali e Scendi. I tre amici torinesi, Alessandro, Pierluigi e Antonio, hanno sfidato le Tre per Tre, cugine provenienti da Imola e Cava dei Tirreni. Capitanata da Matilde, la squadra sfidante è formata inoltre da Delia e da Daniela.

Nei primi quattro giochi le due squadre non si sono risparmiate. I campioni hanno chiuso la prima fase con 84 mila euro mentre le sfidanti sono riuscite ad accumulare 57 mila euro.

Tutto, però, viene deciso dalla manche dell’Intesa vincente. Le Tre per Tre hanno iniziato per primi la fase decisiva, e sono riuscite a indovinare solamente cinque parole in un minuto effettivo. I campioni in carica, invece, nello stesso lasso di tempo hanno totalizzato 19 punti. I tre amici di Torino si sono confermati così campioni e hanno conquistato l’accesso alla fase finale. Al loro montepremi sono stati aggiunti prima 30 mila euro di bonus e poi, grazie alle tante parole indovinate nell’Intesa, altri 19 mila euro.

I Sali e Scendi hanno affrontato così l’Ultima catena con un montepremi iniziale pari a 133 mila euro. La squadra campione, in questa fase, ha dimezzato tre volte, ed è riuscita a mantenere 16.625 euro. Il terzetto torinese, poi, si è giocato questa cifra nell’Ultima parola.

I Sali e Scendi, per portarsi a casa il malloppo, hanno cercato una parola, che iniziava per RI e finiva con O, e che legava con ISOLATO. Il trio poteva comprare il “terzo elemento”, una parola inizio in cambio di metà montepremi. La squadra campione ha deciso di comprarlo e, per 8.313 euro, la parola doveva legare ad ISOLATO e a COLLO. I Sali e Scendi hanno detto RITIRO ma, in realtà, la parola vincente era RITIRATO.

aggiornamento ore 19,59

Reazione a Catena: puntata del 5 Luglio 2020

Per il settimo giorno consecutivo, con 54.766 euro vinti nelle ultime tre puntate, si sono presentati come campioni ancora i Sali e Scendi. Che prima hanno accumulato 91 mila euro e poi hanno dato il massimo nella manche dell’Intesa vincente.

I campioni in carica, totalizzando 22 punti arrivavano a stabilire il nuovo record personale in questa manche. I tre amici di Torino si sono confermati campioni e hanno ottenuto il pass alla fase finale. Al loro montepremi sono stati sommati prima 30 mila euro di bonus e poi nell’Intesa, altri 22 mila euro.

I Sali e Scendi hanno giocato nell’Ultima catena con un montepremi pari a 143 mila euro. La squadra campione, in questa fase, ha dimezzato due volte fino a 35.750 euro.

I Sali e Scendi, dovevano cercare una parola, che iniziava per CO e finiva con O, e che legava con DATA. Il trio poteva acquistare il “terzo elemento“, una parola inizio in cambio di metà montepremi. La squadra campione ha scelto di faarlo, per 17.875 euro, la parola doveva legare a DATA e ad INSIEME. I Sali e Scendi hanno detto CONCERTO e accumulano così altri 17.875 euro, superando i 70 mila euro negli ultimi quattro giorni.

aggiornamento ore 23,59