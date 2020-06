Ritorno al futuro, fan del film crea un “hoverboard” funzionante (VIDEO)

Un super fan di Ritorno al Futuro ha realizzato l’ambizione di una vita, dopo aver pilotato il suo “Hoverboard“. Il britannico Sam Rogers, 24 anni, ha ricreato un classico momento cinematografico insieme a un’auto sportiva DeLorean per realizzare il suo sogno d’infanzia di diventare un vero Marty McFly.

Immagini mozzafiato mostrano il gadget tecnologico che vola in aria lungo una pista con l’aiuto di una tuta jet stampata in 3D da 340.000 sterline, da lui progettata.

Completo di autentica giacca, berretto e scarpe da ginnastica alla Marty McFly, Sam può essere visto nel video mentre svetta accanto a una delle macchine da film più iconiche di tutti i tempi.

Hoverboard vero, ecco come il fan di Ritorno al Futuro lo ha realizzato. Ecco il video

Si ritiene che questo sia l’esperimento più vicino alla realtà di chiunque abbia provato a pilotare un hoverboard funzionante, oggetto hi-tech reso famoso dal successo del 1989, Ritorno al futuro parte II.

Rogers è responsabile della progettazione e collaudo per le società britanniche di innovazione aeronautica Gravity Industries e AdditiveX. La tavola è bloccata ai piedi di Sam mentre l’ascensione e la spinta provengono da una tuta jet costruita dall’ex Royal Marine Richard Browning.

Rogers ha detto che i film di Ritorno al futuro hanno sempre avuto un ruolo nella sua infanzia e hanno ispirato il suo fascino per il volo, l’aerospazio e il design.

Sam, a cui i nonni hanno regalato un modello giocattolo di DeLorean come regalo per il decimo compleanno, ha detto che essere in grado di pilotare un hoverboard per davvero è stato un sogno diventato realtà.

“Non avrei mai pensato di sedermi in un DeLorean, figuriamoci di catturare qualcosa di questo film, portando un hoverboard probabilmente il più vicino possibile alla realtà” ha dichiarato.