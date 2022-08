Tragedia in casa, donna di 66 anni morta per una puntura di calabrone. Dramma nella notte a Roccagorga. Una signora di 66 anni è deceduta in seguito alla puntura di un calabrone. I fatti avvenuti presso la sua casa sita in via Cesare Cotesta verso le 22:30.I famigliari hanno avvisato i soccorsi ma gli operatori del 118, arrivati sul posto, hanno purtroppo potuto fare ben poco. Indagini in corso.