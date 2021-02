Roma, ufficiale l’arrivo di Reynolds

Nessuna sorpresa, Bryan Reynolds è un nuovo giocatore della Roma. Il club giallorosso ha depositato in Lega il contratto del terzino statunitense. Che nella mattinata di domani è atterrato a Fiumicino per iniziare la sua nuova avventura in Serie A.

La Roma ha vinto il testa a testa con la Juventus, che fino all’ultimo ha provato a portarlo in Italia per girarlo poi in prestito al Benevento. Quando l’operazione sembrava ormai definitiva si è inserita la società di Friedkin che ha avuto la meglio dei bianconeri.

La Roma ha sborsato 7 milioni di euro per assicurarsi l’esterno proveniente dai Dallas, società americana militante nella massima divisione. Reynolds non gioca da dicembre, avrà bisogno di tempo per entrare in forma e per prendere confidenza con il nuovo campionato. Gli servirà tempo, ma la Roma è disposta a concederglielo.