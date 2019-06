Scoperte due sorelle della Terra a 12 anni luce dal Sole

Sono state scoperte due sorelle della Terra e sarebbero, nei termini di distanze pur di per sé considerevoli a livello siderale, non lontane dal Sole. Si tratta di due corpo che ci trovano a poco più di 12 anni luce e in teoria potrebbero ospitare la vita.

Scoperte due sorelle della Terra: potenzialmente abitabili

La Terra ha dunque due nuove sorelle. Si tratta due pianeti che in linea potenziale potrebbero anche essere abitabili e che non si trovano neppure troppo lontani dal Sistema Solare. Vale a dire a poco più di 12 anni luce, nella costellazione dell’Ariete, in orbita attorno alla stella Teegarden.

E’ chiaro che si tratta in ogni caso di distanze incredibili, ma è la percezione spaziale a essere diversa da quella terrestre e a indicare la vicinanza o meno.

Il punto è, semmai, un altro. Se i pianeti in questione fossero davvero in grado di ospitare delle forme di vita evolute, gli abitanti potrebbero vedere la Terra attraversare il disco del Sole.

La scoperta arriva da uno studio del consorzio Carmenes, pubblicato sulla rivista Astronomy & Atrophysics e coordinato dall’Università tedesca di Gottinga. Tra gli autori anche un italiano, Luigi Mancini, dell’Università di Roma Tor Vergata e dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf).

“Lo scopo del progetto Carmenes è trovare pianeti di tipo terrestre abitabili intorno a piccole stelle vicine al Sole”, ha raccontato appunto Mancini.

Le due sorelle della Terra, sono state chiamate Teegarden B e C, e gravitano intorno alla propria stella madre in 4,9 e 11,4 giorni. Scoperta nel 2003, la stella Teegarden è una nana rossa, il tipo di stella più diffuso nella Via Lattea. È 10 volte più piccola del Sole.

“I due pianeti sono stati trovati, dopo tre anni di osservazioni, con la cosiddetta tecnica Doppler, studiando cioè la variazione della velocità radiale della stella, quella in direzione dell’osservatore. Come la variazione del suono di un’ambulanza che si avvicina o si allontana da noi”, ha raccontato Mancini. “Sono tra i pianeti più simili alla Terra mai scoperti finora”, ha aggiunto.

“Entrambi i pianeti – ha poi aggiunto – si trovano infatti, come la Terra, nella cosiddetta fascia di abitabilità, la regione di spazio a una distanza dalla stella madre tale da avere la temperatura giusta per la presenza di acqua allo stato liquido.”