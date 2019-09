Sky DAZN e Mediaset: accordo a tre, KO IPTV pirata e servizi in più per gli utenti. Ecco quali e come

Arriva un importantissimo accordo a tre tra sky, DAZN e Mediaset che permetterà, nello stesso momento, di ottenere molti più servizi per gli utenti e di battere e di mandare KO le IPTV pirata.

Come? In che modo? In cosa consiste questo accordo e cosa succede per chi guarda le tivvù abusive?

Il mondo della pay tv italiana era in fase di guerra tra network legali ma da qualche tempo l’universo clandestino delle IPTV ha creato non pochi problemi.

Ecco perchè dopo quello con Dazn Sky blinda l’accordo anche con Mediaset: tutte e tre unite contro la pirateria. Non solo con servizi di protezione degli accessi migliori ma soprattutto con offerte sempre più ricche. E con servizi extra.

Infatti la tv satellitare punta sulla offerta di canali a pagamento e di servizi in esclusiva ed ha integrato DAZN 1 riscuotendo molto successo.

Mediaset ha scelto di puntare sui classici gratuiti come Rete 4, Canale 5 ed Italia 1 sul satellite e di riproporre il calcio della champions league gratis e in chiaro tramite l’accordo con Sky.

Le tre reti di Mediaset sono dunque disponibili su Sky rispettivamente ai canali 104, 105 e 106.

In più tutti gli abbonati della pay tv che sfruttano la piattaforma On Demand potranno accedere anche ad una selezione di programmi Mediaset con la comodità dello streaming.

Una marea di programmi, reality show, talk show, fiction e tanti altri titoli aggiornati ogni sette giorni.

Potranno accedere a questo servizio – ovviamente gratuito – tutti gli abbonati che hanno il ticket Intrattenimento e che hanno già attivato la piattaforma On Demand.