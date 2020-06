SPID 2020: cos’è e come funziona, come si ottiene e a che serve

SPID 2020: cos’è e come funziona, come si ottiene e a che...

Come ampiamente noto, specialmente in questi giorni di diffusione delle informazioni sulle modalità di accesso a diversi bonus e sostegni previsti del governo per fronteggiare la crisi economica prodotta dal lockdown figlio del coronavirus, per diverse procedure è necessario attivare il cosiddetto Spid.

Ma che cos’è lo SPID 2020 e come funziona, a che serve esattamente? E nel caso, come si fa ad attivarlo?

SPID 2020: cos’è e come funziona, come si fa e a cosa serve

Molti hanno sentito parlare di questo famigerato SPID 2020 ma cos’è e come funziona?

Lo Spid è il sistema pubblico per la gestione dell’Identità digitale di cittadini e imprese: si tratta in pratica della nuova procedura per poter avere accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione.

Questo meccanismo è entrato in azione dal 15 marzo di due anni fa. Da questa data, l’accesso ai servizi PA da parte di imprese e cittadini, avviene tramite un PIN unico di identificazione al sistema e con la carta di identità elettronica o tessera sanitaria provvista di microchip.

Leggi anche: Bonus centri estivi, come presentare la domanda

In tal modo l’Agenzia accrediterà la persona o il soggetto giuridico all’utilizzo dei servizi, a fronte dell’invio di un modulo di domanda e verifica dell’identità digitale di chi avanza la richiesta.

Con SPID sarà possibile ad esempio ottenere il nuovo bonus 600 euro autonomi, partite IVA, professionisti.

Leggi anche: Bonus 600 euro: “In attesa di esito” cosa significa?

In più lo spid e dunque l’Identità digitale Spid serve per avere accesso al sito ufficiale RdC e presentare la domanda online Reddito di cittadinanza e anche per richiedere l’ISEE precompilato Inps.

Spid e Lotteria degli Scontrini 2020: cos’è

Dal 2020 come sappiamo esordisce, connesso al circuito degli Spid, anche la nuova lotteria degli scontrini 2020, vale a dire l’estrazione a sorte di premi rivolti ai cittadini collegata ai dati dei corrispettivi girati dai negozianti.

Per poter prendere parte alla ‘gara’ delle estrazioni mensili e a quella annuale da 1 milione di euro, i cittadini devono provvedere all’accesso al Portale della lotteria sul sito dell’Agenzia delle Entrate e farsi rilasciare il codice lotteria.

Questo codice deve poi essere indicato ad ogni acquisto all’esercente così che questi lo possa trasmettere all’Agenzia e permettere la partecipazione all’estrazione da parte del cliente.

Per richiedere il rilascio del codice lotteria scontrini non serve Spid, ma solo per accedere alla sezione dedicata alle estrazioni.

aggiornamento ore 00.11

SPID Identità Digitale 2020 come funziona

Dunque nel dettaglio cos’è SPID 2020? Spid come accennato è il pin unico Pubblica Amministrazione, e quindi un codice personale concesso dagli enti certificatori autorizzati dall’Agenzia per l’Italia Digitale, ai cittadini ed imprese che lo chiedono.

Ciò che differenzia il nuovo SPID Identità Digitale, è che può essere usato per avere accesso a tutti i servizi telematici della PA, in primis INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Regioni e Comuni per cui un unico codice di identificazione che va a funzionare per tutti i servizi della Pubblica Amministrazione.

aggiornamento ore 5.10

Spid 2020 funziona in questo modo:

il cittadino che richiede il pin unico Spid ha la chance di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti con un’identità digitale unica. l’identità SPID funziona con credenziali: nome utente e password. Sono rilasciate al richiedente e consentono l’accesso a tutti i servizi online. l’identificazione del cittadino al sistema si verifica tramite dell’IdP, identity provider personale che dà sicurezza nel corso della navigazione e la riservatezza e protezione della privacy degli utenti in termini di legge, in modo tale che tali servizi possano essere usati sia in ambito pubblico e privato e da pc o da mobile. tutti i cittadini italiani possono richiedere SPID anche coloro muniti di permesso di soggiorno e residenti in Italia, purché abbiano compiuto diciotto anni. ottenuto il pin Spid per l’Identità digitale è possibile usarlo per l’accedere ai servizi PA. dal 29 settembre dello scorso anno, spid è utilizzabile anche in tutti gli Stati membri UE. il pin Spid serve anche per accedere alla carta del docente Miur e quindi per fruire del bonus 500 euro docenti ma anche per richiedere ed utilizzare 18app bonus 18enni. Spid serve per accedere al sito ufficiale del reddito di cittadinanza e presentare la domanda online.

Aggiornamento ore 9,17